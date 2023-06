Giovani Impresa Vicenza sull’Altopiano rinviato all’8 luglio causa maltempo

L’appuntamento, causa previsto maltempo, è rinviato all’8 luglio dalle 10 all’Agriturismo Malga Pusterle con laboratori, degustazioni ed eventi all’insegna del formaggio di malga – Giovani Impresa Vicenza

Vicenza, 30 giugno 2023.

L’evento, in programma domani sabato 1 luglio dalle ore 10 all’Agriturismo Malga Pusterle a Roana,

è stato rinviato, causa previsto maltempo,

all’8 luglio prossimo, con una serie di attività promosse da Coldiretti Giovani Impresa Vicenza ed Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi.

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa – Matteo Crestani Giornalista

————————-

Articolo precedente –

Andiamo in malga… Giovani Impresa Vicenza sull’Altopiano dei Sette Comuni

Il 1 luglio dalle 10 all’Agriturismo Malga Pusterle laboratori, degustazioni ed eventi all’insegna del formaggio di malga.

Il formaggio di malga sarà il protagonista, il prossimo sabato 1 luglio dalle ore 10 all’Agriturismo Malga Pusterle a Roana, di una serie di attività promosse da Coldiretti Giovani Impresa Vicenza ed Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi.

Dal laboratorio didattico alla degustazione guidata di formaggi di malga e birre locali.

La giornata in malga sarà senza dubbio entusiasmante e valorizzerà le produzioni locali. Così come nello spirito di Coldiretti, esaltando la capacità dei produttori di lavorare nel rispetto delle tradizioni, ma anche del benessere animale.

“Il benessere animale è senza dubbio un punto di forza degli allevatori di Coldiretti – commenta la delegata di Giovani Impresa Vicenza, Ilaria Pizzolato –. In quanto produrre buon latte, in un ambiente dall’aria pulita e con animali liberi di pascolare in campi dalle diverse essenze, significa porre le basi per realizzare degli ottimi formaggi”.

E proprio per avere la conferma di ciò, sarà possibile assaggiare la forma speciale di Asiago Dop, che verrà appositamente tagliata per l’occasione.

Laura Veronese,

maestra assaggiatrice Onaf, condurrà i partecipanti all’evento in una sorta di viaggio olfattivo e degustativo.

Un viaggio per comprendere come il formaggio vada contemplato, prima ancora che essere assaggiato.

“Impareremo nel corso di questa divertente ed appassionante giornata – conclude Ilaria Pizzolato – ad apprezzare il lavoro che viene fatto in malga, dopo averlo osservato e compreso, ed in particolare comprenderemo come va degustato il formaggio, con i giusti tempi e l’attenzione che richiede per garantire un’assoluta soddisfazione dei sensi”.

La prenotazione, che comprende anche il pranzo, è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per ricevere informazioni su programma e quota di partecipazione e per prenotare scrivere via whatsApp al 338 2831881 (Paolo) o via e-mail: vicenza@onaf.it.

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa – Matteo Crestani Giornalista