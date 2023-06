Enrico Fiorese, direttore Fiorese Group: “Grazie a questa acquisizione, consolideremo la presenza del gruppo in modo ancora più solido e competitivo a livello nazionale” – Fiorese Lubriservice acquisisce le quote di maggioranza di Equalit

Fiorese Lubriservice,

azienda operante nel settore dei lubrificanti e facente parte di Fiorese Group, continua l’espansione nel Triveneto e acquisisce le quote di maggioranza dell’azienda Equalit di Pozzuolo del Friuli (UD). L’azienda di Rossano Veneto (VI) ha ufficializzato l’intervento di acquisizione dell’azienda udinese, specializzata in soluzioni di lubrificazione nel settore industriale.

“Un’operazione come questa non rappresenta solamente un’unione di capitali e know-how, ma è anche l’incontro fra le persone che lavorano nelle due realtà e che hanno esperienze differenti – ha dichiarato Enrico Fiorese, Direttore Generale Fiorese Group Srl – Lavorare per sviluppare una cultura coesa è il miglior investimento che la nostra azienda possa decidere di intraprendere. La condivisione di obiettivi, risorse e strategie tra partner ugualmente qualificati, consente lo sviluppo di soluzioni per soddisfare al meglio le esigenze specifiche del mercato.”

Equalit

opera nell’ambito della gestione controllata dei lubrificanti e dei fluidi speciali per l’industria meccanica grazie a risorse impegnate in Ricerca & Sviluppo, con la capacità di proporre soluzioni tecnologicamente efficaci votate a fornire applicazioni su misura delle esigenze specifiche dei clienti per la massimizzazione dei risultati nel medio-lungo termine. Commentano cosi i soci Marco Basso, Andrea Mauro, Osvaldo Durat e Giovanni Bon di Equalit: «Accogliamo con soddisfazione l’ingresso nella nostra società di un socio con il quale sussiste una completa condivisione di valori, obiettivi e strategie. La presenza di un partner come Fiorese apporta maggiori risorse e opportunità di crescita, migliorando la capacità di fornire servizi specialistici adeguati alle esigenze di un mercato in continua evoluzione».

L’intento dell’acquisizione è quello di operare in maniera sinergica per raggiungere nuovi obiettivi anche grazie al lavoro di collaborazione con i nuovi soci di Equalit. “Grazie a questa acquisizione, consolideremo la presenza del Gruppo in modo ancora più solido e competitivo a livello nazionale. Siamo certi che questa unione si svilupperà al meglio, portando ottimi risultati per entrambe le realtà e siamo impazienti di iniziare questa nuova avventura con il supporto e le competenze dei nuovi soci e di tutti i collaboratori operanti” ha continuato Enrico Fiorese.

Fiorese Group è un’azienda

che oggi conta più di 130 dipendenti, all’attivo 150 milioni di fatturato, nata nel 1959 dal patron Bernardino Fiorese come fornitore di legna e carbone, poi evoluta estendendo il proprio business ad altri rami di attività: carburanti, lubrificanti, rifiuti speciali fino all’energia domestica e industriale con i marchi Fiorese Bernardino, Fiorese Lubriservice, Fiorese Ecologia e Fiorese Energia.

Non è la prima espansione per l’azienda di Rossano Veneto, che nel 2012 aveva acquisito Lubriservice Srl di Pradamano (UD) e nel 2017 aveva acquisito Pietrogrande srl di Este (PD), facendole confluire sotto il marchio Fiorese Lubriservice nel 2020, per potenziare così la divisione dedicata ai lubrificanti, forte della selezione dei migliori marchi nel panorama internazionale e un servizio di prossimità rapido e reattivo dedicato a Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Una realtà, quella di Fiorese Group, che continua a crescere (+24,7% di fatturato rispetto al 2018 e +6% CAGR Tasso composto di crescita annuale) mantenendo una conduzione familiare legata ai valori ereditati dal fondatore. Infatti alle redini del gruppo, oltre ad Enrico Fiorese Direttore Generale e Responsabile per i rami Lubrificanti ed Ecologia, si affiancano Leonardo Fiorese, Responsabile per i rami Carburanti ed Energia e Chiara Fiorese, Responsabile marketing strategico ed operativo del Gruppo.

Rossano Veneto (VI), 30 giugno 2023

Fonte Arianna Cinel Market Analyst & Copywriter

a.cinel@fkdesign.it

Fkdesign s.r.l. – Fkdesign.it