Dalla robotica alla musica: gli studenti ricevono premi nazionali e internazionali

Dalla robotica alla musica: Sindaco Possamai e assessore all’istruzione Selmo: “Questa è la scuola che vogliamo: aperta al mondo e alle sfide”

Robotica e musica sono i punti di forza degli alunni incontrati oggi a Palazzo Trissino dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore all’istruzione Giovanni Selmo. A ricevere i complimenti dell’amministrazione sono stati i tre studenti della scuola primaria Zecchetto, arrivati al secondo posto ai campionati europei di robotica, e una trentina di alunni delle classi 2ac e 3ac dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado A. Barolini, che si sono distinte per i premi conquistati in concorsi musicali nazionali e internazionali.

Il sindaco Possamai e l’assessore Selmo hanno consegnato a ciascun studente il libro “Itinerari nel Rinascimento vicentino”, con dedica del primo cittadino, e dei biglietti omaggio per visitare i Musei Civici insieme alla famiglia.

Il sindaco Possamai

“Vogliamo una scuola che sia sempre più aperta al mondo – ha affermato il sindaco Giacomo Possamai –. Il fatto di avere degli istituti come Zecchetto e Barolini che hanno portato i loro ragazzi a vincere premi nazionali, europei ed internazionali è il segno di quanto la nostra città sia viva e di come il percorso scolastico e formativo portato avanti sia davvero quello giusto: un percorso incentrato sul dialogo, sull’apertura degli orizzonti e sul confronto con le realtà del resto del mondo, con l’obiettivo di crescere sempre insieme”.

L’assessore all’istruzione Selmo

“È un privilegio ospitare in sala Stucchi questi studenti – ha continuato l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo –. Un vanto ed un orgoglio che la nostra comunità possa eccellere nell’istruzione, motivo per cui il grazie dell’intera amministrazione va non solo agli alunni ma anche ai dirigenti e agli insegnanti che li hanno accompagnati e formati. È importante per i nostri giovani potersi confrontare con sfide anche all’esterno della scuola, con studenti di altri paesi e quindi con nuove culture”.

Dopo aver superato la gara nazionale di robotica RoboCup Junior Academy 2023, organizzata a Vicenza dall’Itis Rossi con il patrocinio del Comune, il team composto dai tre alunni di 8 anni della scuola primaria Zecchetto si è classificato secondo alle gare europee svolte in Croazia ad inizio giugno. Gli studenti hanno programmato quattro robot, tre capaci di ballare e uno di seguire un percorso.

Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti Michele Pamato, Bianca Regau, Bonfini Diana.

Sono numerosi i riconoscimenti vinti dall’orchestra della Barolini.

Tra questi, il premio migliori allievi delle scuole pubbliche e private convenzionate con il conservatorio A. Pedrollo (primo premio categoria E). All’undicesimo concorso internazionale di musica della città di Palmanova sono arrivati primi rispettivamente nella categoria B del concorso nazionale e nella categoria G dell’Unesco Award, competizione di livello internazionale.

Presenti i docenti preparatori Martina Dal Lago, Diego Zordan, Giulio Zanuso, Luisa Carrer e Marta Bussi e la dirigente dell’istituto comprensivo 4 Giovanna Tarantola.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa