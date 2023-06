CSV Vicenza approva bilancio e rinnova il Consiglio Direttivo

Nel segno della continuità a sostegno del terzo settore – CSV Vicenza

L’Assemblea dell’Associazione Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza OdV – ente gestore del CSV di Vicenza ha approvato il bilancio consuntivo 2022, anno pieno di attività e progetti, che prevedevano anche tutto il percorso dei 25 anni di impegno sul territorio.

Le numerose associazioni presenti

hanno sottolineato il grande lavoro di rete del CSV di Vicenza, i tanti servizi erogati, la disponibilità e il supporto, soprattutto alle piccole realtà che faticano a gestire tutta la parte amministrativa e burocratica.

I numeri raccontano la vivacità di questo CSV che sa stringere alleanze con i vari interlocutori del sociale, rispondendo prontamente anche ai nuovi bisogni, che a livello operativo si traducono in azioni di co-programmazione e co- progettazione tra enti del terzo settore e pubblica amministrazione, profit e non profit.

“Che emozione! È stato fatto un grande lavoro –

sottolinea il Presidente uscente Mario Palano – tre anni impegnativi che con spirito di servizio abbiamo dedicato ai Volontari e spiace dover lasciare l’impegno come consigliere e presidente ma dopo tre mandati è bene dare spazio anche ad altri associati.

Passo quindi il testimone al nuovo consiglio lasciando in eredità una programmazione ricca di iniziative da realizzare.

Ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo, tutti, compresi coloro che non si sono ricandidati e che comunque rimangono a disposizione.

Un grazie particolare al Direttore Maria Rita Dal Molin per tutti i momenti vissuti insieme, soprattutto durante l’emergenza covid-19 e con l’emergenza ucraina.”

Buon lavoro quindi a Gabriella Mezzalira,

la nuova Presidente, alla Vice Presidente Maria Grazia Bettale, alla segretaria/tesoriera Bruna Maria Gasparoni, a Alberto Maistrello, Giovanni Guidolin e Laura Carnevali.

“Una bella soddisfazione per una realtà sempre in crescita nel territorio, infatti si contano quasi 1200 realtà tra OdV e ApS e sono molti i servizi da garantire tra promozione e programmazione territoriale, consulenza, formazione e supporto ai volontari. – commenta Gabriella Mezzalira –

Mi sono messa a disposizione per dare continuità a quanto avviato dal precedente Consiglio Direttivo, questo nuovo gruppo inizia il suo mandato triennale con grande entusiasmo e tanta unione di intenti”.

Molte le sfide che attendo il CSV vicentino che, da sempre, le sa cogliere e trasformare in opportunità.

