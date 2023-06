A San Pietro Mussolino torna la camminata sul sentiero Ape Regina

Camminata dell’Ape Regina 8^ edizione il 9 luglio con tracciati di 7,5 e 14 km

A San Pietro Mussolino (vi) fervono i preparativi per l’8^ edizione della camminata “Sentiero Ape Regina”, la tradizionale manifestazione estiva che porterà centinaia di partecipanti lungo i sentieri tradizionali della zona.

Appuntamento domenica 9 luglio a partire dalle 7.30 presso le scuole di Via Don Cosaro. Le partenze si susseguiranno fino alle 9.30 al costo di 5 euro a persona e partecipazione gratuita per i minori di 14 anni.

Due i percorsi proposti, il primo di 7,5 km (arancione) e il secondo di 14 km (blu), lungo i quali si potranno trovare punti ristoro nei quali degustare prodotti agricoli locali, ma anche immergersi in un momento di relax ascoltando il suono del handpan, uno speciale tamburo in acciaio dal suono particolarmente immersivo. Non potrà mancare inoltre la visita alla scultura Ape Vaia, realizzata dall’artista Marco Martalar con il legname schiantato dalla tempesta Vaia che nel 2018 ha colpito i boschi del Triveneto abbattendo migliaia di alberi i pochi minuti.

La manifestazione è realizzata dal Comune di San Pietro Mussolino, in collaborazione con Pro Loco San Pietro Mussolino, Associazione Provinciale Apicoltori di Vicenza, Acque del Chiampo, FIDAS Vicenza.

Il sindaco Gabriele Tasso

“Da diversi anni San Pietro Mussolino (VI) è Comune Amico delle Api – ha spiegato il Sindaco, Gabriele Tasso – un impegno nato da un comune sentire vicino ai temi ambientali, della tutela della biodiversità, ma anche della promozione di tradizioni locali come per l’appunto quella legata all’apicoltura.

La camminata sul Sentiero Ape Regina ci permette così di far scoprire anche al visitatore che arriva da fuori comune alcuni angoli particolarmente affascinanti del nostro territorio, unendo la degustazione dei prodotti della Valchiampo ad una sana camminata immersi nella natura.

Attorno a questa e ad altre iniziative legate al mondo delle api abbiamo il piacere di aver raccolto un nutrito gruppo di collaboratori e volontari, che ringrazio, e che ci permettono di portare avanti questo prezioso impegno rivolto anche alla sensibilizzazione verso comportamenti quotidiani più sostenibili e amici di questi fondamentali insetti impollinatori da cui dipende il proliferare di una grande varietà di specie.”

Fonte: Giulio Centomo