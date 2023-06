Spazio Bixio di Vicenza: torna “Salotti urbani” 2023

Torna la stagione estiva di Theama, dal 3 al 28 luglio, in collaborazione con AGSM AIM e con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Vicenza – Spazio Bixio di Vicenza

“Salotti urbani” 2023:

quattro settimane intense fra aperitivi culturali e divertimenti teatrali nel giardino dello Spazio Bixio di Vicenza

Torna “Salotti urbani”, rassegna estiva di scena a luglio nel giardino dello Spazio Bixio, firmata da Theama Teatro.

Realizzata in collaborazione con AGSM AIM e con il sostegno dell’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività del Comune di Vicenza.

Un’edizione ricca e variegata, con due appuntamenti alla settimana dal 3 al 28 luglio e con al centro la relazione con se stessi e con la comunità in cui viviamo.

Puntando a trascorrere insieme tempo di qualità, a guardare al futuro e a concentrarci su obiettivi comuni da condividere con gli altri.

Il giardino del Bixio si trasformerà dunque in un luogo di relazione e di dialogo, proprio come un salotto, nel quale godersi, di settimana in settimana, le proposte in cartellone, articolate in due formule:

quattro “aperitivi culturali”, alle 19.30 , con un artista e un facilitatore che accompagneranno un gruppo di partecipanti attraverso testi, video e discussioni su varie tematiche, poi sviluppate negli abbinati spettacoli serali “in pillole”;

, con un artista e un facilitatore che accompagneranno un gruppo di partecipanti attraverso testi, video e discussioni su varie tematiche, poi sviluppate negli abbinati spettacoli serali “in pillole”; quattro “divertimenti urbani” di scena alle 21.15 e dedicati a prosa, letteratura e musica.

Si comincia lunedì 3 luglio

con l’aperitivo culturale “Scano Boa”, con Aristide Genovese e la musica dal vivo di Roberto Tombesi, tra i massimi esperti italiani di musica etnica. Il lavoro si ispira all’omonimo romanzo di Gian Antonio Cibotto, testo che racconta il Delta del Po, la sua bellezza selvaggia e la dura vita dei pescatori, tra i quali un vecchio, la cui pesca allo storione richiama quella del capitano Achab alla ricerca di Moby Dick.

Giovedì 6 luglio,

alle 21.15, divertimento urbano con “Ridering”, serata comica dedicata alla tradizione popolare con Theama Teatro e la musica dal vivo di Francesco Corona.

Lunedì 10 luglio,

Anna Zago protagonista dell’aperitivo culturale “Pandora’s beauty, manuale per donne dieteticamente caste”.

Un viaggio ironico e profondo tra passato e presente, partendo dalla mela d’oro e dal vaso di Pandora per scoprire come sono cambiati i canoni estetici e le conseguenze che queste trasformazioni hanno avuto sul mondo femminile.

Venerdì 14 luglio,

invece, il divertimento urbano “Piazza grande – Omaggio a Lucio Dalla” porterà il pubblico nella grande canzone d’autore con Sabrina Turri e Simone Piccoli.

L’attore Piergiorgio Piccoli interpreterà alcuni testi del poeta e scrittore Roberto Roversi, tratti dai primi album del cantautore bolognese.

Lunedì 17 luglio,

la terza settimana di “Salotti urbani” inizierà con un aperitivo culturale sul tema “L’universo che è in noi” con Theama Teatro e gli allievi di FOR.THE – Centro di formazione teatrale per un percorso nella poesia, indagando il ruolo che essa riveste nella nostra contemporaneità.

Venerdì 21 luglio

spazio al divertimento urbano con “Le canzoni di Coppi e Bartali”, con Theama e la musica dal vivo del duo A Bassa Voce, formato da Claudia Valtinoni e Toni Moretti.

Un iconico confronto tra due ciclisti rivali ma all’insegna della più alta sportività, raccontato attraverso un percorso teatrale e canoro.

Lunedì 24 luglio,

“L’ottavo giorno” sarà il tema dell’ultimo aperitivo culturale, in compagnia di Piergiorgio Piccoli che guiderà il pubblico nel solco della parola del poeta e scrittore francese Christian Bobin (1951-2022).

Un invito alla comunicazione tra esseri umani e a un nuovo dialogo con la natura.

Chiusura di rassegna, venerdì 28 luglio,

con un divertimento urbano all’insegna della graffiante ironia di “Veleno a colazione”, commedia brillante con inizio… velenoso e finale a sorpresa, messa in scena da Theama Teatro.

Il Teatro Spazio Bixio di Vicenza si trova in via N. Bixio 4. In caso di pioggia gli eventi si terranno all’interno del teatro.

Biglietti: 7 euro per gli aperitivi culturali, 12 euro per i divertimenti urbani. Info e prenotazioni (consigliate) allo 0444 322525 oppure scrivendo a info@theama.it . Informazioni anche su teatrospaziobixio.com.

Fonte Theama Teatro – Ufficio Stampa

ALTER EGO COMUNICAZIONE

Alessandra Agosti 347 1216730