Montecchio Maggiore: la Sanvido Srl un esempio virtuoso di welfare aziendale

Rivoluzionare il congedo mestruale: dalla Sanvido Srl, di Varano de’ Melegari, un esempio virtuoso di welfare aziendale. Dynamic Eletric Srl di Montecchio Maggiore

specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti industriali e sistemi di automazione da oltre 40 anni, come Società Benefit dal 2022, persegue la mission di creare un business sostenibile nel rispetto dei valori ambientali, etici e sociali.

Conferma del suo modo di operare è l’iniziativa di introdurre dal 1° giugno il “permesso rosa”, rivolto a tutte le dipendenti della sede di Varano de’ Melegari (PR), come quelle impiegate alla Dynamic Eletric Srl di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza (di cui la Sanvido Srl è la capogruppo).

Per un giorno al mese avranno la possibilità di assentarsi, senza la necessità di dover presentare certificati medici, semplicemente annunciandolo. Il cosiddetto “permesso rosa” è infatti una pratica che consente alle donne di prendersi una giornata retribuita dal lavoro durante il ciclo mestruale per poter gestire i sintomi associati, come dolori pelvici, mal di testa e affaticamento: tempo che sarà retribuito, anche a livello previdenziale.

Nel disegno di legge presentato

in Italia il congedo era previsto solo per caso di patologie: in questo caso prevale il rapporto di fiducia tra dirigenza e maestranze femminili.

<In Italia – spiega la responsabile Benefit – al momento la pratica è stata adottata solo da due aziende, operanti in settori differenti. Nonostante non esista una legislazione specifica nel nostro Paese, riguardo al congedo mestruale, la nostra azienda ha deciso d’introdurlo basandosi sulla fiducia e sul rispetto della nostra privacy.

Non sarà infatti necessario presentare un certificato medico o chiedere l’approvazione per usufruirne>.

Ad avere l’opportunità di utilizzare il permesso sono tutte le lavoratrici: al momento cinque impiegate della sede varanese, addette al settore amministrativo, e nove dell’azienda vicentina impiegate sia in amministrazione che in produzione.

<Siamo consapevoli che l’introduzione del congedo mestruale rappresenta solo un primo passo verso un cambiamento più ampio, ma crediamo che sia fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e le altre organizzazioni sull’importanza di adottare politiche simili, invitandole ad unirsi a noi nel riconoscere i diritti delle donne garantendo loro un ambiente lavorativo più inclusivo e rispettoso> conclude il CEO Maurizio Sanvido.