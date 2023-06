Giorgia Assentato: ingaggio della Velcofin Interlocks Vicenza

Velcofin Interlocks Vicenza piazza un altro colpo sul mercato: direttamente dall’Alperia Basket Club Bolzano, la società biancorossa ha ingaggiato Giorgia Assentato, esterna classe 1999.

Nella passata stagione

è stata una delle chiavi della buona stagione delle altoatesine. Assentato è la quarta giocatrice a disposizione di coach Claudio Rebellato per la stagione 2023-24 e si aggiunge alle conferme di Sturma e Peserico e alla firma di Ruffo.

Classe 1999, 176 centimetri, Assentato ha esordito in A2 con la maglia di Salerno da giovanissima: a soli quindici anni già calcava il parquet della categoria con la casacca della società campana.

Scesa di categoria con la stessa maglia, è tornata al secondo livello della pallacanestro italiana con Bolzano, società dove si è trasferita nella stagione 2019-20.

Nelle quattro stagioni in Alto Adige, si è confermata come una delle giocatrici più importanti della squadra, capace di giocare in più posizioni sugli esterni e facendo registrare cifre costantemente in crescita.

Nell’ultima annata ha chiuso in doppia cifra

di media di punti, compresi due exploit oltre i 20 (la miglior prestazione i 29 rifilati a Costa Masnaga), crescendo a livello percentuale in tutte le categorie di tiro.

Un altro arrivo quindi in casa VelcoFin Interlocks Vicenza.

Una giocatrice con punti nelle mani che possa dare soluzioni alternative con il tiro da fuori o dalla distanza.

Un tassello importante nello scacchiere di coach Rebellato, la cui squadra prende forma ogni giorni di più.

