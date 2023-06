Cartigliano: è nato un piccolo di cicogna

Era il 2020 quando a Cartigliano in zona industriale, una coppia di cicogne bianche selvatiche ha nidificato su un traliccio molto elevato.,

Dopo l’involo dei piccoli la LIPU,

grazie all’intervento dei tecnici di E-distribuzione aveva messo in sicurezza il nido isolando i conduttori con un apposito nastro termoisolante.

Come e noto è una specie molto legata al proprio nido dove al rientro salutano il proprio partner con un tipico rituale :un potente battito di becco sincronizzato.

La cova vera inizia quando il vecchio nido e stato migliorato e sistemato.

Ma quest’anno alla quarta nidificazione è nato un solo piccolo che in questi giorni sta facendo le prove per l’involo, sempre vigilato dalla madre che si prende cura con amore.

Cartigliano – Lo scorso anno erano nati ben 5 piccoli !

L’inizio di una nuova vita dove la magia della natura si e nuovamente riproposta. La cicogna ha sempre avuto fin dall’antichità forti significati simbolici, una di questi e l’amore.

E’ fedele e monogama e resta assieme per tutta la vita, e per questo motivo creano un stretto legame tra maschio e femmina. Non a caso la cicogna e messaggera di nuove nascite ed è vista anche come segnale di fortuna.

Anche se dalle uova si sono schiuse con la nascita di un solo piccolo, la nidificazione e sempre un segno importante per arricchire la biodiversità, visto che la specie aveva abbandonato l’Italia nel 1700 e questo ritorno fa ben sperare.

Fonte: Pianezzola Dino – Cartigliano