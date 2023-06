A r i s t e A: l’eclettico cantautore vicentino torna con un nuovo singolo

Esce oggi il nuovo singolo di A r i s t e A, MeteO, corredato da video, quarto estratto dall’album Acustronica, l’ultimo lavoro sulla lunga distanza del poliedrico cantautore vicentino.

Il brano si avvale di un arpeggio di pianoforte

suonato da Davide Pezzin (Ligabue, Cristiano De Andrè, Patrizia Laquidara, Marco Paolini), ma è l’elettronica qui a farla da padrona, in un’elegante miscela di archi e synths.

Il video, realizzato da BIANCOSPINO, è la fedele ripresa in soggettiva di un viaggio in automobile, con squarci di case, fili elettrici dell’alta tensione ed alberi, miscelati ad effetti video associati al testo della canzone.

“Le correlazioni tra condizioni atmosferiche e abitudini sessuali, oggi, sono un serio argomento di dibattito tra scienziati. E in futuro lo saranno ancora di più.

Ne parlo in MeteO facendo sottili, talvolta esplicite, allusioni con metafore riguardanti le previsioni atmosferiche ed il sesso.

Per l’occasione dell’uscita estiva, il brano è stato completamente stravolto rispetto alla versione dell’album: velocizzati i bpm, remixato, aggiunto dei break nuovi con sonorità accattivanti, e ricantato con l’aggiunta dei cori”.

inizia a studiare chitarra classica e musica contemporanea, applicandone alcune regole al pop-sperimentale, con molteplici riferimenti all’avanguardia del prog e della sperimentazione vocale.

Dal 78 all’ 81 esegue una notevole serie di concerti, in veste di onemanband, con basi, strumentazione elettronica e suoni acustici, esibendosi ovunque in club, teatri, case occupate e come supporter di artisti famosi.

Dopo una lunga pausa come compositore,

durante la quale si dedica esclusivamente alla scrittura di testi collaborando con il fratello Claudio, riprende di recente la pratica dello strumento, sperimentando una tecnica minimalista, diluendo corde e note in pochissimi arpeggi.

E: esce così il singolo MeteO, arrangiato da Davide Pezzin (attuale bassista di Ligabue, Cristiano De Andrè e Patrizia Laquidara).

A r i s t e A

(il moniker odierno di Bruno), registra in casa durante l’ultimo lockdown, in totale solitudine, utilizzando il solo telefonino, l’album d’esordio CasA MadrE, dove mescola loop e scarni inserimenti di strumenti elettronici.

Il disco sorprenderà per la variazione dei contenuti, le melodie e soprattutto gli arrangiamenti sofisticati, contraddistinti da una costante ricerca sonora, candidandosi a diventare così un caso atipico nell’attuale panorama italiano.

Nell’Ottobre del 2022 esce AcustronicA, ulteriore approfondimento nel percorso di sperimentazione in ambito art-pop di Corradini, album che si avvale di fondamentali nuove collaborazioni con musicisti legati a strumenti della tradizione o di ricerca sonora.

Testo e musica: A r i s t e A

Registrato, mixato e masterizzato da A r i s t e A a CASA ACUSTIQUA art-studio

A r i s t e A: voci, synths, arp, programmazione ritmica, loops, effects.

Davide Pezzin : pianoforte acustico.

Etichetta: SOYUZ

Fonte Ufficio Stampa: SOYUZ infosoyuzrecords@gmail.com