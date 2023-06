Via libera al nuovo codice della strada: ecco le regole

Sanzioni più severe per chi si mette al volante dopo aver assunto alcol e droghe, ma anche per chi viene sorpreso con il cellulare alla guida – Nuovo codice della strada

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl sul nuovo codice della strada, ribattezzato ‘tolleranza zero’.

Tra le novità introdotte ci sono sanzioni più severe per chi si mette al volante dopo aver assunto alcol e droghe, ma anche per chi viene sorpreso con il cellulare alla guida.

Sono state introdotte norme per i monopattini e per i neopatentati.

“Sull’utilizzo del cellulare alla guida non ci sarà solo la decurtazione dei punti dalla patente, ma ci sarà la sospensione.

Visto che il 15% degli incidenti è figlio della distrazione dovuta alle chat e ai Whatsapp”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.

DROGHE ALLA GUIDA

Per chi risulterà positivo al test rapido sulle droghe scatta il ritiro la patente e il divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni.

ALCOL ALLA GUIDA

Ai conducenti sorpresi alla guida in stato di ebrezza potrà essere revocata la patente fino a 3 anni.

Per i recidivi è previsto l’obblido fi installare a proprie spese sul veicolo un “alcolock’, un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore a zero.

USO DEI CELLULARI ALLA GUIDA

Per chi viene sorpreso alla guida con il cellulare in mano è prevista la sospensione breve della patente da 7 giorni fino a 15. La durata della sanzione dipende dai punti di cui si è in possesso e quindi dalle violazioni del codice della strada passate.

Le stesse regole si applicano a chi commette altre infrazioni, come passare con il rosso, mancato utilizzo di sistemi di sicurezza dei bambini, non portare la cintura di sicurezza etc.

NIENTE MACCHINE DI GROSSA CILINDRATA PER I NEOPATENTATI

Nel nuovo codice della strada ci sono misure più stringenti anche per i neopatentanti, che non potranno guidare auto di grossa cilindrata (superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW) prima di tre anni dal rilascio della patente. I minorenni sopresi al volante in stato d’ebrezza non potranno fare l’esame per la patente fino al compimento dei 24 anni.

LE NUOVE NORME SUI MONOPATTINI

Stretta anche sui monopattini: obbligatori casco (per tutti, non solo per i minorenni), targa e assicurazioni. Per i monopattini a noleggio previsto un blocco automatico fuori dalle aree consentite. Multe salate per chi parcheggia sui marciapiedi, guida contromano o su strade extraurbane pericolose.

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it

Autore: Maria Rita Graziani