Sindaco e Vice Sindaco di Thiene: grazie alle volontarie Zambon e Maculan da 25 anni attive alla CRI

Sono attive da oltre venticinque anni le volontarie della CRI (Comitato locale della Croce Rossa Italiana) che le ha insignite di recente, rispettivamente, della Croce di Anzianità e della Medaglia di Benemerenza “Il tempo della gentilezza nella classe di Bronzo”: sono Bruna Zambon ed Emanuela Maculan e il Sindaco, Giampi Michelusi, ha voluto riceverle in Municipio assieme all’Assessora alle Politiche Sociali e Associazioni di Volontariato per esprimere loro il sentito ringraziamento della Città di Thiene.

«Vi siamo grati per l’impegno e la dedizione incessante che avete dimostrato nel puro spirito di servizio – ha detto il Sindaco, Giampi Michelusi –. So che il tempo che avete profuso nel volontariato per dedicarlo al prossimo è tempo prezioso tolto al vostro tempo e agli affetti familiari e di questo Thiene vi è davvero riconoscente».

Ha dichiarato l’Assessora Savio: «La Croce Rossa Italiana è una tra le più importanti e disponibili associazioni thienese e la collaborazione che è intercorsa a partire dal tempo del Covid ha rafforzato l’intesa con l’Amministrazione Comunale. È da riconoscere l’impulso straordinario dato dal Presidente Michele Michelon che ha fatto crescere in questi anni l’associazione sia numericamente che intessendo proficue relazioni sul territorio, con l’Ulss e con i Comuni, in una sinergia oggi indispensabile. Bruna Zambon ed Emanuela Maculan – ci tiene a precisare la Savio – sono da moltissimi anni anche autiste di ambulanza e per le donne questo non è un ruolo comune: sono esempio di capacità generosa e professionalità qualificata».

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Thiene,

annovera oggi oltre 180 soci, ha undici automezzi in dotazione e copre con il servizio dei volontari un territorio di competenza di ventuno Comuni, di cui cinque situati sull’Altopiano.

All’incontro erano presenti anche il presidente e la vice presidente del Comitato di Thiene della Croce Rossa Italiana, Michele Michelon e Giuliana Guerra.

«Il volontariato svolto nell’associazione richiede non solo disponibilità di tempo, ma anche l’impegno a seguire costantemente le attività di aggiornamento formativo richieste» spiega Giuliana Guerra.

«Ringrazio Bruna Zambon ed Emanuela Maculan per questo splendido traguardo – è il commento del Presidente Michelon -. Oggi l’associazione ha ampliato le competenze anche nel sociale in un servizio al territorio ancora più ricco e che vede i volontari molto impegnati».

