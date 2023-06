Made in Vicenza: percorso gratuito a sostegno delle aziende sui mercati esteri

Orientamento e accompagnamento verso i mercati esteri per le Pmi potenziali e occasionali esportatrici

Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza, gestisce per la provincia vicentina il progetto SEI – Sostegno all’Export Italiano promosso da Unioncamere e rivolto alle aziende che pur avendone le potenzialità non operano ancora sui mercati esteri o comunque che vendono all’estero occasionalmente.

Per le aziende selezionate un percorso gratuito di orientamento, informazioni e formazione

La capacità di internazionalizzazione è da sempre uno dei punti di forza del sistema manifatturiero italiano e questo vale a maggior ragione per il Vicentino e il Nord Est in generale. Tuttavia, anche nel nostro territorio non mancano le aziende che pur avendone le potenzialità non hanno ancora intrapreso un percorso strutturato di crescita nei mercati internazionali. Proprio a questa tipologia di imprese si rivolge il progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia, promosso a livello nazionale da Unioncamere, al quale aderisce anche la Camera di Commercio di Vicenza, che ha affidato la gestione operativa alla propria azienda speciale Made in Vicenza.

In particolare, il progetto SEI è rivolto a due categorie di aziende:

da una parte quelle che fino ad oggi non hanno mai esportato, dall’altra quelle che hanno realizzato vendite all’estero in modo occasionale (in questo caso anche per quanto riguarda uno specifico mercato).

Le imprese potranno partecipare gratuitamente ad un vero e proprio percorso di accompagnamento ai mercati internazionali, grazie ad una serie di interventi e azioni sinergiche. Più in dettaglio, è prevista un’attività generale di orientamento sui mercati esteri e una consulenza finalizzata ad aiutare ogni azienda a identificare i propri mercati target e quindi a definire un piano di export; saranno inoltre organizzati una serie di incontri informativi e sarà messo a disposizione dell’azienda un dossier con notizie e indicazioni utili; il tutto accompagnato da un percorso di formazione per acquisire in azienda le competenze necessarie a operare nei mercati internazionali.

Per informazioni e iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è possibile contattare direttamente Made in Vicenza – tel. 0444 994758/59/56 – e-mail: info@madeinvicenza.it

Fonte: Made in Vicenza – Ufficio Stampa – Giovanni Bregant