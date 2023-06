In commissione ambiente del Parlamento Europeo – Sergio Berlato (FDI-ECR): abbiamo sconfitto l’integralismo animal-ambientalista

Voto storico in Commissione ambiente,

sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo a Bruxelles.

Con il respingimento della proposta di legge sul ripristino della natura presentata al Parlamento europeo di Bruxelles dalla Commissione europea, abbiamo cominciato a sconfiggere l’integralismo animal-ambientalista che per troppo tempo ha condizionato le scelte delle Istituzioni comunitarie.

L’approccio eccessivamente “Green” della Commissione europea e del Parlamento europeo a maggioranza di centro sinistra sta creando danni inenarrabili all’ecosistema, all’economia ed al territorio dell’Unione europea.

Basti pensare all’idiozia dell’obbligo dell’efficientamento energetico delle case per portarle forzatamente a diventare “Green” che costringerebbe ogni famiglia proprietaria di casa a dover sborsare di tasca propria dai cinquanta ai sessantamila euro per soddisfare i pruriti animal-ambientalisti.

Per non parlare poi del divieto in tutta Europa

di usare automobili con motore diesel o benzina entro il 2035, sciagura che costringerebbe l’Europa a legarsi mani e piedi alle forniture di batterie ed auto elettriche provenienti dalla Cina che già ora detiene il 90% del mercato.

Per non parlare dell’eliminazione della carne naturale dalle nostre tavole che provocherebbe la concentrazione della produzione di carne sintetica nelle mani di poche multinazionali, senza alcuna garanzia per la nostra sicurezza alimentare.

Il voto di oggi nella Commissione ambiente del Parlamento europeo a Bruxelles rappresenta il preludio di una nuova maggioranza di centro destra, se gli elettori europei lo vorranno, che si insedierà al Parlamento ed alla Commissione europea nel corso della prossima legislatura che prenderà inizio con le prossime elezioni, per il rinnovo del Parlamento europeo, che si terranno ai primi di giugno del 2024.

Dopo mesi di tessiture di rapporti e di gioco di squadra, i primi tangibili risultati si cominciano a notare presso le Istituzioni comunitarie.

Sergio Berlato Deputato italiano al Parlamento europeo

Bruxelles, lì 27 giugno 2024