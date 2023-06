“Non rifiutiamoci”: le giornate ecologiche del Comune di Cassola

Sabato 1 e domenica 2 luglio la cittadinanza del Comune di Cassola (VI) è invitata a ripulire il proprio quartiere dai rifiuti abbandonati

Torna l’appuntamento con le giornate ecologiche di “Non rifiutiamoci”

Nelle piazze del capoluogo e delle frazioni saranno allestiti i punti di conferimento per l’immondizia raccolta

Come ogni primo weekend del mese, sabato 1 e domenica 2 luglio torna “Non rifiutiamoci”. Due giornate in cui tutta la cittadinanza è invitata a dedicare del tempo alla pulizia del proprio quartiere da cartacce e rifiuti abbandonati.

Ogni cittadino è invitato a partecipare all’iniziativa in maniera libera e senza vincoli di iscrizione.

La formula è molto semplice: gli abitanti del capoluogo e delle frazioni muniti di sacchetti e guanti sono chiamati a raccogliere la spazzatura. Rifiuti che incontreranno lungo il tragitto compreso tra la propria abitazione e la piazza di Cassola, San Giuseppe o San Zeno, dove saranno allestiti dei punti di conferimento.

«Con questa iniziativa puntiamo a promuovere la cura e la pulizia del nostro territorio – dice l’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Marta Orlando Favaro – Siamo molto soddisfatti della partecipazione agli appuntamenti passati: è un bel segnale di impegno per l’ambiente e di tutela del bene comune».

Le persone che prenderanno parte a “Non rifiutiamoci” potranno documentare la loro “raccolta” con video e foto. Potranno inoltre inviare le immagini agli organizzatori attraverso un Qr Code creato per l’occasione.

Per i volontari più attivi sono in palio buoni sconto nei negozi di vicinato e nelle aziende agricole del territorio. E, per i bambini, delle “bombe di semi”: palline impastate con argilla e semi da lanciare in giardino o nei prati incolti per poi veder germogliare dei coloratissimi fiori.

Promossa dal gruppo Progetto CambiaMenti Cassola e dall’Amministrazione Comunale, l’iniziativa può contare sulla partecipazione di Etra.

Fonte: Comune di Cassola (VI) – Ufficio Stampa

Comunicato del 26 giugno 2023