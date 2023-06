Montecchio Maggiore: al via la rassegna Teatro & Danza

Il calendario di ESTATE D’EVENTI raggiunge il clou con la serata inaugurale della rassegna TEATRO & DANZA nella suggestiva cornice del Castello di Romeo – Montecchio Maggiore

Alle 21.15 di giovedì 29 giugno

arriverà a Montecchio Maggiore l’irresistibile comicità di Marco e Pippo che porteranno in scena lo spettacolo SIMPI THE BEST, uno show freschissimo dove si susseguono le migliori gag del trio , in una continua ed esilarante interazione con il pubblico.

Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy e improvvisazione, con uno stile di comicità pulito e mai volgare, riusciranno a dar vita a un’espressione della comicità spontanea e genuina.

Marco e Pippo sono un trio comico veneto composto da Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno.

Tutto nasce nel 2005 quando partecipano al laboratorio di cabaret “Rakkolta Differenziata”, a cura di Vasco Mirandola.

L’anno successivo scrivono il loro primo spettacolo: “Storie d’amore perpetuo… o de na perpetua innamorà!”.

Ed è solo l’inizio di una lunga storia: nel 2011, in occasione della scrittura del nuovo spettacolo “Centoc’incanta” con debutto al teatro Verdi di Padova, Marco e Pippo chiedono a Gaetano di entrare nel progetto e di formare il trio attuale.

In 18 anni di attività sono passati dalle feste di piazza a palchi prestigiosi come quello del Gran Teatro Geox, oltre a riscuotere un gran successo grazie a video che ogni mese generano oltre due milioni di interazioni sui social.

Nonostante la crescente attenzione, i tre comici hanno saputo mantenere la loro genuinità e spontaneità, facendo ogni volta vivere al pubblico il calore di una comunità e di una famiglia.

TEATRO & DANZA proseguirà mercoledì 12 luglio

con una serata interamente dedicata alla sesta arte: nell’ambito di Visioni di Danza, con la direzione artistica di Luciano Padovani, verranno proposti PLAY_BACH divertissement del Balletto Teatro di Torino.

Un processo di analisi emotiva su ciò che le sfumature della musica di Bach suggeriscono ai danzatori;

PRELUDE di Naturalis Labor, che analizza attraverso il movimento il rapporto amoroso tra il Fauno e le Ninfe sulla musica di Claude Debussy;

NIGHT WOLVES di Naturalis Labor, in cui la compagnia indaga il nostro essere animali in un gioco di ruoli collegati, richiami e riflessi.

Montecchio Maggiore – Mercoledì 19 luglio,

invece, i protagonisti saranno POJANA E I SUOI FRATELLI, il racconto di Andrea Pennacchi di storie del nordest sospese tra verità e falsità, per guardarsi allo specchio.

Chiuderà la rassegna, mercoledì 2 agosto,

la comicità di Debora Villa che in RECITAL – 20 DI RISATE si accenderà a richiesta, come un vero e proprio jukebox, dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei suoi primi vent’anni di palco.

Un rutilante “one woman show” in cui parlerà di tutto: dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo.

I biglietti (Marco e Pippo 30 euro intero, 25 euro ridotto, e per gli altri spettacoli ticket a 15 euro intero e 10 euro ridotto) sono disponibili nell’Ufficio Cultura, online su myarteven.it, vivaticket.com e nei relativi punti vendita, oltre che nella biglietteria del Castello di Romeo il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (tel. 0444 492259).

Montecchio Maggiore – In caso di maltempo le serate verranno spostate al cinema teatro San Pietro.

«Dopo l’avvio della programmazione,

a inizio giugno, l’ESTATE D’EVENTI entra ora nel vivo», dichiara il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula. «La città si appresta ad accogliere i nomi di punta del cartellone estivo».

«Più di trenta appuntamenti in appena un mese, tra musica, danza, teatro, iniziative per bambini e dedicate ai libri, eventi di divulgazione e feste in piazza: tantissime proposte compongono un ricco programma, per tutti i gusti e tutte le età, che sta riscontrando un’ottima risposta dal pubblico», evidenzia l’assessore allacultura, Claudio Meggiolaro.

La kermesse ESTATE D’EVENTI è stata promossa dal Comune con:

il Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN / Regione del Veneto,

la Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A) di Vicenza,

il Gruppo Cinema della Parrocchia di San Pietro,

le scuole di danza aderenti al bando Palco Libero in Città,

l’Associazione Majoris per il festival blues,

la Cooperativa Piano Infinito per la riqualificazione culturale del parco di Via Volta grazie al festival Abilitante.

Collaborano anche la Pro Loco Alte Montecchio, con il Comitato Volontario di Protezione Civile e l’Associazione Italiana Soccorritori per gli aspetti legati alla sicurezza e alla logistica.

Molti i servizi comunali coinvolti, in particolare l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Civica che partecipano all’organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo del progetto estivo.

