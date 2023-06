Il racconto finale di un evento indimenticabile – “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” 2023

Gli equipaggi sono appena ripartiti alla volta delle destinazioni più disparate, mentre lo staff del Circolo Veneto Automoto d’Epoca CVAE è ancora al lavoro per coordinare le ultime vetture da caricare e riportare lo splendido giardino settecentesco, punto di partenza della manifestazione di quest’anno, alla sua placida quiete.

Il rombo dei motori appartenenti alle 90 straordinarie vetture Sport-Competizione presenti all’evento, meravigliosa ed irripetibile sinfonia, colonna sonora di questi ultimi quattro giorni tra le Dolomiti, è già un piacevole ricordo. Tempo di bilanci.

Il segreto della “Leggenda” è il clima di amicizia che lega i partecipanti

“Se siamo ancora qui a lavorare con il sorriso dopo quattro giorni, vi assicuro, impegnativi – racconta

Stefano Chiminelli, presidente del CVAE – è non solo perché siamo un team collaudato, rodato da tanti anni passati fianco a fianco, ma è soprattutto perché siamo un gruppo affiatato che ha veramente piacere a trascorrere del tempo insieme, condividendo con gente proveniente da tutto il mondo la nostra passione.

Questo genera un circolo virtuoso all’interno del quale anche i concorrenti diventano amici e quando tornano, perché non lasciare un pezzo di cuore tra gli splendidi passi alpini che attraversiamo è impossibile, si sentono chiamati a mettere a proprio agio i nuovi arrivati mantenendo questo stupendo clima che è il valore aggiunto della manifestazione.

Il nostro premio è il sorriso della gente: degli equipaggi, che sono il nostro motore, ma anche del pubblico, che ogni anno ci gratifica della sua presenza nei centri storici e lungo le curve delle meravigliose strade che abbiamo il privilegio di attraversare”.

La storia dell’auto raccontata attraverso 90 “Barchette”

A confermare questo “mood” positivo che ha contributo a rendere La Leggenda di Bassano un evento amato anche oltre i confini nazionali, sono i numeri:

560 km percorsi attraversando 2 regioni (Veneto e Trentino Alto-Adige)

attraversando (Veneto e Trentino Alto-Adige) 2 nazioni (Italia ed Austria);

(Italia ed Austria); 90 vetture Sport-Competizione iscritte provenienti da 13 Paesi di tutto il mondo , compresi Australia e Argentina;

iscritte provenienti da , compresi Australia e Argentina; 107 auto partenti ; 36 case automobilistiche rappresentate, da Ferrari a Maserati ,

; automobilistiche rappresentate, da a , passando per Alfa Romeo , Porsche , Bentley e Bugatti , Aston Martin , Jaguar e MG , BMW , Fiat , Lancia

, , e , , e , , , marchi dal passato glorioso come O.S.C.A. , Itala , Delage o Ansaldo

, , o piccoli costruttori per lo più specializzati in questo genere di vetture e poco conosciuti dal grande pubblico come Tojeiro, Connaught, Elva, Buckler, Devin e Fairthorpe – per citarne alcuni.

Insomma, tutta la storia del motorsport mondiale rappresentata dalle straordinarie “Barchette” presenti alla manifestazione, con pezzi unici ed esemplari introvabili che, già di per sé rari da vedere in musei o collezioni, qui sfilano tra curve e tornanti.

Auto straordinarie e personaggi leggendari

Migliaia di appassionati accorsi appositamente per seguire la manifestazione nei suoi vari passaggi tra Bassano del Grappa e Bolzano, hanno potuto ammirare vetture quali:

l’iconica Ferrari 250 TR del 1960 , particolarmente celebrata ad ogni transito o sosta anche per il recentissimo successo della sua “erede” alla centesima edizione della “Le Mans”,

, particolarmente celebrata ad ogni transito o sosta anche per il recentissimo successo della sua “erede” alla centesima edizione della “Le Mans”, l’incredibile esordio dell’ Alfa Romeo 6C 2300 Pescara del collezionista americano Venanzio Fonte , fresca di restauro effettuato dallo specialista Dino Cognolato e vincitrice del concorso d’eleganza by Geminiano Cozzi 1765,

del collezionista americano , fresca di restauro effettuato dallo specialista Dino Cognolato e vincitrice del concorso d’eleganza by Geminiano Cozzi 1765, le Bentley Blower 4.5 e 8 Liter Open Tourer rispettivamente dell’irlandese Eddie McGuire e del tedesco Peter Godehardt ,

e rispettivamente dell’irlandese e del tedesco , le sensazionali Maserati 250/200 SI dell’inglese Stephen Bond e Maserati/Cooper Sport di Zanetti Fausto

tante altre automobili una più bella ed importante dell’altra.

Ma alla ventottesima edizione de La Leggenda di Bassano

non erano presenti solo gentlemen drivers dal pedigree di tutto rispetto: al loro fianco, nel consueto spirito di convivialità e compagnia che contraddistingue La Leggenda di Bassano, campioni del calibro di Miki Biasion e Tonino Tognana, amici, oltre che testimonial della manifestazione, non hanno mai rifiutato un saluto, un autografo o… un boccale di Bozner Bier in compagnia una volta scesi dalle loro auto!

Miki Biasion e l’AD di Eberhard Italia Mario Peserico apripista con la Dallara Stradale

Ed è stato proprio il due volte campione del mondo Rally, bassanese di nascita, ad aprire la parata delle “Classic” a bordo di una splendida Dallara Stradale portata a Bassano del Grappa dall’ingegner Daniele Guarnaccia, Program Manager della casa di Varano de’ Melegari.

“Ho contribuito allo sviluppo della Dallara Stradale – ha confessato Miki alla nostra reporter di fiducia e oramai madrina dell’evento Savina Confaloni – e posso affermare che è una vettura straordinaria.

La scelta migliore per guidare su strade come quelle che abbiamo percorso noi in questi tre giorni”.

Miki, Brand Ambassador di Eberhard & Co – main sponsor della manifestazione, ha condiviso l’abitacolo con Mario Peserico, AD di Eberhard Italia e grande appassionato di motori.

“Quella di affiancare la nostra maison ad eventi del genere è una scelta nata oltre trent’anni fa – afferma – ed è una scelta che confermiamo anno dopo anno perché vi ritroviamo lo stesso nostro DNA: valori condivisi come passione, tradizione ed innovazione che costituiscono la nostra fonte di ispirazione”.

La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto 2023

Cronaca di tre giorni Leggendari

La cronaca dei tre giorni dell’evento comincia da Villa Caffo Navarrini a Rossano Veneto.

Nella splendida location della villa Palladiana, gli equipaggi si sono accreditati ed hanno effettuato le verifiche sportive pre-partenza, avvenuta alle 13 di venerdì 23 giugno sotto un improvviso, ma fortunatamente isolato, scroscio d’acqua.

Hanno risalito la Valsugana, attraversato la cittadina di Borgo Valsugana e raggiunto Cavalese per il primo stop, salendo agli oltre 2000 metri del Passo Manghen, leggendaria prova speciale del Rally di San Martino, con il ritorno del sole.

Da Cavalese a Bolzano attraverso il Passo Lavaze’, i drivers si sono goduti un itinerario caratterizzato da strade perfette e scorci di natura incontaminata, per giungere, infine, in piazza Walther, nel pieno centro storico della città, dove hanno sfilato in mezzo ad una folla di appassionati e curiosi giunti in gran numero per la passerella organizzata dal Veteran Car Team Bolzano.

Sempre scortati dagli amici della Polizia Stradale, hanno quindi effettuato l’ultimo trasferimento verso la caserma “Vittorio Veneto” dove, accolti festosamente e con affetto dal Comandante Nicola Grammatico e dai suoi ragazzi, hanno lasciato le vetture per la sosta notturna.

La cittadina altoatesina ha, quindi, dato il benvenuto a tutti i partecipanti con un aperitivo all’interno del Museo Mercantile alla presenza delle autorità locali.

La seconda giornata ha avuto le Dolomiti

con la loro imponente bellezza come assolute protagoniste.

I partecipanti hanno lasciato di buon’ora la caserma, per poi dirigersi alla volta di Vipiteno attraversando gli scenari dal fascino senza tempo della Val Sarentino e valicando

il Passo Pennes prima della sosta di metà mattinata.

Superato anche Passo Giovo, le vetture hanno attaccato l’impervia salita del Passo Rombo, dove hanno visitato l’incredibile museo motociclistico del Top Mountain Crosspoint e quindi pranzato a 2.200 km di altezza gustando i piatti tipici della zona.

Di nuovo a bordo, gli equipaggi hanno fatto rotta per Merano. L’elegante cittadina termale è diventata la passerella per le automobili in transito sul Lungo Passirio, straordinariamente concesso dall’assessore Nerio Zaccaria, prima della sosta in centro con gradito rinfresco offerto dalla APT della dottoressa Daniela Zadra.

Il rientro a Bolzano ha permesso ai drivers di godersi nuovamente alcune tra le strade più belle al mondo alla guida “en plein air” delle loro magnifiche barchette, sotto l’azzurro cielo di una splendida giornata estiva.

Giunti quindi nuovamente nel capoluogo di provincia, spazio al relax e al turismo, con la cena di gala presso lo storico Hotel Stadt Citta’ in piazza Walther per poi terminare la serata scatenandosi con la musica de “La Leggenda Band”.

Conclusione domenica 25 giugno,

dopo aver attraversato Trento e l’Altopiano dei 7 Comuni e sostato ad Asiago per l’ultimo punto-ristoro, con il ritorno a Bassano del Grappa e la suggestiva sfilata in una Piazza Libertà, cuore pulsante della citta’, come sempre gremita di gente appassionata ed entusiasta.

Ultimo trasferimento a Villa Caffo Navarrini per le premiazioni che hanno chiuso questa tre giorni memorabile!

Istituzioni, sponsor internazionali e partner prestigiosi alla “Leggenda”

“Abbiamo la fortuna di poter contare sul supporto di tante realtà e questo ci fa pensare che stiamo realizzando qualcosa di importante – sono le parole di Chiminelli all’arrivo a Bassano.

“Dobbiamo e vogliamo ringraziare tanti amici, come il comandante Nicola Grammatico della caserma del Genio “Vittorio Veneto” che ci ha accolto con grande affetto e ci ha permesso di ricoverare le nostre amate vetture in sicurezza per la notte.

Ma anche il dottor Roland Buratti e la dottoressa Roberta Agosti dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e, sempre a Bolzano, il Veteran Car Team Bolzano per l’assistenza nella parata per il centro cittadino.

Ma non possiamo dimenticare i numerosi enti che ci hanno sostenuto,

la Regione Veneto,

i comuni di Bassano del Grappa, Rossano Veneto e Merano

la nostra federazione, l’Automotoclub Storico Italiano,

che ci rappresenta e che, per il terzo anno consecutivo, ha inserito la nostra manifestazione all’interno del prestigioso format ASI Circuito Tricolore, un progetto di comunicazione e valorizzazione del territorio che gode dei patrocini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ANCI e che contribuisce a diffondere, attraverso la passione per il motorismo storico, la cultura e le eccellenze del “made in Italy” ”.

Di grande prestigio anche i partner dell’evento

che contribuiscono fattivamente alla crescita della manifestazione:

Pakelo , storico amico della “Leggenda” ed azienda italiana leader nella produzione di lubrificanti;

, storico amico della “Leggenda” ed azienda italiana leader nella produzione di lubrificanti; Geminiano Cozzi 1765 , assoluta eccellenza manifatturiera veneziana di porcellane, che ha donato, oltre che lo splendido piatto creato appositamente per l’occasione ed i premi speciali per il concorso d’eleganza e per gli equipaggi arrivati da più lontano, un simpatico ricordo realizzato dal noto street artist Endless per tutte le signore presenti;

, assoluta eccellenza manifatturiera veneziana di porcellane, che ha donato, oltre che lo splendido piatto creato appositamente per l’occasione ed i premi speciali per il concorso d’eleganza e per gli equipaggi arrivati da più lontano, un simpatico ricordo realizzato dal noto street artist per tutte le signore presenti; Ceccato Automobili , che ha fornito le vetture per organizzazione e stampa

, che ha fornito le vetture per organizzazione e stampa Gruppo Battistolli,

La Pria,

F.lli Rossi Pneumatici,

Plano,

Promotor Classic,

Sparco,

TUA Assicurazioni

Victorinox.

La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto 2023

Vincono Gianmarco Rossi e Manola Antonelli su Singer Nine Sport del 1933

Nelle prove di abilità sparse lungo l’itinerario tra Bassano del Grappa, Bolzano e ritorno, i migliori con il cronometro sono stati, per il secondo anno consecutivo, la coppia Rossi/Antonelli su Singer Nine Sport del 1933.

Precedono Piantelli/Montaldi su Bentley Speed Model ¾.5 del 1926 e Ehlen/Koppel su Porsche 356 Speedster del 1956, mentre nella classifica “VIP” trionfa l’Alfa Romeo Giulietta Spider di Pastore/Pastore.

Pubblichiamo anche i vincitori delle categorie speciali:

Trofei Geminiano Cozzi 1765:

Concorso di eleganza by Tonino Tognana : Nicolas Fonte – Alfa Romeo 6C 2300 Pescara del 1934

: Nicolas Fonte – Alfa Romeo 6C 2300 Pescara del 1934 Concorrenti che venivano da più distante :

: Alberto Molinari (ARG) – ACE Bristol del 1957

John Gillet (AUS) – Alfa Romeo 1750 GS Zagato del 1930

Driver’s Choice : Stephen Bond – Maserati 250/200 S del 1957

: Stephen Bond – Maserati 250/200 S del 1957 Trofeo Alfa Romeo : Barry Cannel – Alfa Romeo 6C 2300 Touring del 1934

: Barry Cannel – Alfa Romeo 6C 2300 Touring del 1934 Trofeo Bentley : Eddie McGuire – Bentley Blower 4.5 litre del 1930

: Eddie McGuire – Bentley Blower 4.5 litre del 1930 Trofeo Ferrari : Alan Cosby – Ferrari 250 TR 59/60 (deciso dai militari della caserma Vittorio Veneto)

: Alan Cosby – Ferrari 250 TR 59/60 (deciso dai militari della caserma Vittorio Veneto) Trofeo Rossi Gomme : Aldo Gadioli – Veritas BMW RS Prototype del 1949

: Aldo Gadioli – Veritas BMW RS Prototype del 1949 Navigatore più giovane : Milo Vorenkamp (11 anni)

: Milo Vorenkamp (11 anni) Trofeo Giovani : Sierra Fonte (15 anni), Violet Fonte (14), Angelina Fonte (14), Filippo Ongaro (14)

: Sierra Fonte (15 anni), Violet Fonte (14), Angelina Fonte (14), Filippo Ongaro (14) Trofeo Diversamente Giovane: Annibale Cecconi

E quando l’ultima auto di servizio esce dalla villa e i cancelli si chiudono a tarda serata, la mente inizia già ad immaginare la prossima, grande avventura.

Arrivederci a tutti al 2024!

La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto 2023

Villa Caffo Navarrini, Rossano Veneto (VI)

In copertina: Alberto Scuro e Miki Biasion premiano i vincitori