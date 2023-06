I tagli cut out sono la nuova tendenza delle passerelle per il 2023

Per questa nuova stagione primavera-estate 2023, sulle diverse passerelle di moda di tutto il mondo, possiamo vedere proposte di outfit con tagli “cut out”.

Ispirato alla moda degli anni ’90 e 2000, dove la silhouette femminile viene messa in risalto aggiungendo un tocco di sensualità all’outfit con uno stile sexy ma discreto.

Sebbene siano 3 i capi di base in cui si impone lo stile cut out, la tendenza a utilizzare questo taglio nei capi si è diversificata fino a includerlo nei disegni di gonne, maglie e tessuti a maglia.

Capi lucidi, trasparenze e colori nudi saranno parte delle nuove proposte per questa stagione nel mondo della moda.

Altre proposte di outfit di tendenza per la primavera-estate sono i pantaloni ampi e fluidi che potete trovare da NA-KD fashion anche i toni pastello e le stampe animalier faranno parte delle collezioni 2023.

Tendenze moda urbana e stile sfilata

Raso in capi come gonne, capi in pizzo e pantaloni cargo, abiti trasparenti, abiti tonalità metalliche brillanti e tagliati cut out fanno parte delle nuove tendenze della moda per questa nuova stagione.

In termini di moda urbana, i pantaloni cargo sono i più popolari, I pantaloni alla moda abbinati a top corti sono in voga per la primavera-estate, le frange fanno parte degli abiti indossati sulle passerelle di tutto il mondo.

I look sulle passerelle includono capi militari e denim, dove spicca il tono fucsia.

Lo stile biker sta tornando in auge nel mondo della moda e i toni del nero sono ancora un classico.

Tuttavia, nel 2023, la tonalità blu cobalto si impone come parte delle collezioni dei grandi stilisti, anche il giallo è apprezzato in diversi outfit.

Alcuni stilisti si orientano verso uno stile gotico, mentre nei modelli urbani si vedono outfit con tessuti freschi e colori pastello.

Al giorno d’oggi la moda è in continua trasformazione, i nuovi stilisti emergenti propongono incredibili proposte per indossare un abbigliamento comodo in questa nuova stagione.

Molti sono propensi a includere collezioni ecologiche in cui prevedono l’uso della tecnologia nelle loro creazioni, ma tutti alla fine concordano sull’uso di stampe e colori di tendenza, le stampe floreali e i drappeggi sono parte di ciò che si vedrà negli outfit della primavera-estate.

in termini di moda, la nuova stagione 2023 ci porta proposte che includono combinazioni colorate e ad alto contrasto.

Tendenze moda primavera-estate: Stile oversize, look vivaci e stampe floreali

Lo stile oversize continua a far parte delle tendenze della primavera-estate ,la versatilità delle proposte ispirate agli anni ’90 e 2000, i modelli eleganti e sexy predominano sulle passerelle.

Senza dubbio, le nuove tendenze della moda includono disegni, stampe e colori a tutti i gusti.

I look vivaci, freschi e giovanili sono di tendenza anche nella moda estiva, i jeans strappati, i leggings e le gonne in denim fanno parte della collezione urbana, i tailleur sartoriali per le donne sono gli outfit da ufficio per eccellenza.

Le passerelle più importanti del mondo europeo mostrano una tendenza di colori pastello e stampe floreali, nelle passerelle di New York è presente lo stile gotico e biker.