Dal 30 giugno al 7 luglio 2023 a Thiene: “A Taste of Dance” festival internazionale di danza – Quinta edizione

Il Festival A TASTE OF DANCE

dedicato alla danza internazionale e realizzato con la collaborazione e il sostegno del Comune di Thiene, si svolgerà, per la sua quinta edizione, a Thiene, dal 30 giugno al 7 luglio 2023, per ospitare incontri, spettacoli con importanti artisti locali e internazionali, workshops, laboratori e performance site-specific.

Ancora una volta la protagonista sarà la città, con la sua gente e i suoi luoghi, per coinvolgere i cultori di questa grande arte e i non appassionati di tutte le fasce d’età.

A Taste of Dance mira a promuovere l’arte della danza, valorizzandola come strumento educativo e culturale, offrendo alla cittadinanza nuove possibilità di espressione artistica e contribuendo alla crescita e alla diffusione dell’arte tersicorea anche tra coloro che non la praticano o conoscono.

Il progetto si svilupperà in più ambiti:

presso il Padiglione Fieristico e presso l’Auditorium Fonato (dal 3 al 6 luglio) rispettivamente i laboratori gratuiti “DanzareOltre” per adulti e anziani, per migliorare il senso del ritmo, dell’equilibrio e del movimento e “Le soffia Blà Blà – Racconti in musica e movimento” per bambini dai 4 ai 6 anni per sviluppare la socializzazione e la creatività attraverso il gioco, la musica e la danza.

Presso il Padiglione Fieristico di Thiene e COSMOS Research Studio (dall’1 al 6 luglio) workshop a pagamento per danzatori divisi per livello ed età “Cdw – Officina Estiva” con corsi di danza classica, moderna e contemporanea con 5 coreografi di fama internazionale Travis Clausen-Knight (Inghilterra), Carolina Mancuso (Argentina), Felix Bossard (Francia), Elena Martello (Italia) e Giulia di Stefano (Italia) con Showcase conclusivo con tutti i partecipanti e gli artisti coinvolti ed assegnazione di importanti borse di studio

Al Parco Villa Fabris, Villa 6-Sharing Bar

e nei luoghi pubblici di maggiore affluenza del centro di Thiene, durante alcune serate del Festival, verranno proposti spettacoli site specific (interventi di danza all’aperto gratuiti) a cura di gruppi selezionati e scuole di danza del territorio e, per la rassegna di danza “Frammenti di Danza Contemporanea”, cinque spettacoli con ospiti compagnie ed artisti internazionali ed emergenti; presso il Parco di Villa Fabris, “Impro Session – Dance around City”.

Un momento gratuito di pratica e condivisione per danzatori e movers con spettacolo finale guidato da Matteo Bittante, coreografo e co-direttore di DANCEHAUS più Centro Nazionale di Produzione della Danza, in cui i danzatori che vorranno prenderne parte verranno invitati dal coreografo a seguire input e task nella creazione di uno spettacolo in diretta.

In Corso Garibaldi, “Ballet Barre”: allestimento di una sbarra di danza classica con lezione aperta a tutti e gratuita guidata dalla docente Giulia di Stefano, già solista per la Compagnia di balletto del Teatro San Carlo di Napoli .

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Aspettando l’inizio del festival, venerdì 30 giugno alle 18.30, nel centro pedonale di Thiene, si terrà la preapertura con le performance site specific “La danza in vetrina” a cura delle scuole di danza locali ( Stage Door, Studio Danza Thiene, Lucy Briaschi Artedanza, Sinedomo Asd, Danza è, Galleria Spazio Danza, Palladio Danza, Spazio Ricerca, Percorso Danza) .

Il percorso:

L’UOMO – #BARBERSHOP Scuola di danza: STAGE DOOR

MON AMOUR – #PROFUMERIA Scuola di danza: STUDIO DANZA THIENE

LA LUNA E LE STELLE – #BOUTIQUE Scuola di danza: LUCY BRIASCHI ARTEDANZA

ANTICA FARMACIA ALLA MADONNA Dr. Pierantonio Cinzano – #FARMACIA Scuola di danza: SINEDOMO ASD

MORBILLO – #SHOP Scuola di danza: DANZA E’

DONAFLOR – #FIORERIA Scuola di danza: GALLERIA SPAZIO DANZA

MAKE UP – #PROFUMERIA Scuola di danza: PALLADIO DANZA

TAILORING – #BOUTIQUE Scuola di danza: SPAZIO RICERCA

ZOCCAI – #GIOIELLERIA

Scuola di danza: PERCORSO DANZA

Le vetrine dei negozi prenderanno vita creando uno spettacolo corpo a corpo con il pubblico, in una connessione libera e priva di separazioni tra spazio della rappresentazione e spazio dell’emozione.

Addentrandosi in paese, le performance permetteranno al pubblico di cogliere al meglio ciò che – spiegano gli organizzatori Giulia Menti, Lorenzo Tonin, Donna Eleonora Zanrosso di Sinedomo Asd – è la danza stessa, “veicolo di emozioni e mezzo per esprimere e raccontare una storia”. “IL TEMPO CHE (NON) ABBIAMO” sarà il tema filo conduttore che anticiperà l’apertura di questa edizione di A Taste of Dance: esplorare il concetto del tempo come un’esperienza sospesa tra frenesia e riflessione.

Nella società moderna, siamo spesso travolti dalla corsa contro il tempo, costantemente impegnati in mille attività, con la sensazione di non avere abbastanza ore nella giornata.

Tuttavia, vogliamo andare oltre questa frenesia e invitare il pubblico a riflettere sulla qualità del tempo che trascorriamo.

A seguire, in Piazza Giacomo Chilesotti, alle 19.30 il festival si aprirà ufficialmente in presenza delle autorità e andrà in scena il primo spettacolo della rassegna Frammenti di Danza Contemporanea, “BORDERS – Confini” a cura di ADT Advanced Dance Training .

Sabato 1 luglio alle 9.00,

presso il Padiglione Fieristico di Thiene e COSMOS Research Studio, inizierà la prima giornata di workshop per danzatori CDW – Officina Estiva; alle 20.30 al Parco di Villa Fabris, Impro session – Dance around City con la direzione e regia di Matteo Bittante, co-direttore di DANCEHAUS più Centro Nazionale di Produzione della Danza e coreografo di nota fama nazionale, e con la partecipazione dei danzatori di CDW – Officina Estiva. Infine, alle 21.00, sempre al Parco di Villa Fabris, secondo appuntamento di Frammenti di Danza Contemporanea con uno spettacolo “FACE TO FACE” a cura di DANCEHAUS COMPANY di Matteo Bittante .

Domenica 2 luglio 2023, dalle 9.00 alle 19.30,

seconda giornata di workshop per danzatori CDW – Officina Estiva; alle 21.00, presso Piazza Giacomo Chilesotti, spettacolo “ROOTS” di Michela Priuli per la rassegna Frammenti di danza contemporanea

Lunedì 3 luglio 2023,

presso il Padiglione Fieristico di Thiene alle 9.00 avrà inizio il progetto gratuito DanzareOltre e alle 16.30 presso l’area esterna dell’Auditorium Fonato il primo incontro del laboratorio gratuito Le Soffia Blà Blà.

“DanzareOltre” è un progetto dedicato ad adulti ed anziani,

offrendo un’opportunità unica per migliorare il senso del ritmo, dell’equilibrio e del movimento. Il suo obiettivo principale è consentire ai partecipanti di sviluppare una maggiore consapevolezza della propria fisicità e di comprendere la relazione tra il proprio corpo e lo spazio circostante. Attraverso l’uso di musica coinvolgente e movimenti guidati, il lavoro di gruppo si sviluppa in un ambiente piacevole, contribuendo a superare le barriere interpersonali e a lasciar da parte eventuali limitazioni fisiche che potrebbero esistere.”

“Le soffia Blà Blà – Racconti in musica e movimento”,

invece, è un laboratorio gratuito per bambini dai 4 ai 6 anni, con referente Eleonora Zanrosso , mirato a sviluppare la socializzazione e la creatività attraverso il gioco, la musica e la danza.

Il progetto propone il racconto di una storia guidata attraverso la danza, il suono ed il gioco per trasmettere una forma di comunicazione che usa il movimento, l’espressione del corpo e la musica senza parole, ma soltanto attraverso le espressioni motorie ed emotive.

Il progetto viene da anni sviluppato e proposto nelle scuole primarie e dell’infanzia del territorio dalle insegnanti Eleonora Zanrosso (insegnante di danza classica e movimento creativo, specializzata nell’infanzia) e Francesca Miottello (insegnante di musica diplomata al conservatorio).

Dalle 9.00 alle 19.30, segue la terza giornata dei workshop di CDW – Officina Estiva e alle 19.30 presso Villa 6 – Sharing bar aperitivo e happy hour con performance site specific.

Martedì 4 luglio 2023,

continueranno i progetti DanzareOltre e Le Soffia Blà Blà iniziando la loro seconda giornata di incontri rispettivamente alle 9.00 e alle 16.30. Continueranno anche i workshop di CDW – Officina Estiva, dalle 9.00 alle 19.30 presso il Padiglione Fieristico di Thiene e COSMOS Research Studio, arrivati alla loro quarta giornata.

Alle ore 21.00, presso l’arena cinema all’aperto del Parco di Villa Fabris, si terrà una serata di selezione coreografica durante la quale una giuria internazionale composta da 4 membri selezionerà le coreografie che si esibiranno al Final Showcase e assegnerà importanti scholarship per workshop, percorsi professionali e compagnie internazionali.

Si tratta di un incontro non competitivo aperto gratuitamente al pubblico all’interno del quale i giovani artisti emergenti avranno la possibilità di confrontarsi con gli esperti del settore.

Mercoledì 5 luglio 2023,

quinta giornata per i workshop CDW – Officina Estiva e appuntamento al Padiglione Fieristico alle 9.00 per il terzo incontro di DanzareOltre, lezioni di movimento e danza per adulti, e all’Auditorium Fonato alle 16.30 per Le Soffia Blà Blà, terzo incontro gratuito per bambini.

Alle 19.30, a Villa 6 – Sharing bar, uno spettacolo site specific a cura delle scuole di danza del territorio e infine, per Frammenti di danza contemporanea, lo spettacolo “BLOSSOM” di Giulia Roversi alle 21.00 presso Piazza Nova Thiene.

Giovedì 6 luglio 2023,

sesta e ultima giornata dei workshop CDW – Officina Estiva e quarto e ultimo incontro per i laboratori DanzareOltre e Le Soffia Blà Blà. Sul Palco del Parco Villa Fabris, alle ore 21.00, lo spettacolo “ IN THE ABSENCE” di Pett | Clausen-Knight con James Pett e Travis Clausen-Knight per la rassegna Frammenti di danza contemporanea. A seguire, dalle 21.30 a Villa 6 – Sharing Bar, il CDW Closing Party, un evento rivolto a tutti i partecipanti di CDW Officina Estiva con drink e musica per festeggiare insieme il termine della settimana di workshop prima dello spettacolo conclusivo.

Venerdì 7 luglio 2023 alle ore 17.30

Ballet Barre in Corso Garibaldi, una lezione di danza classica aperta a tutti e gratuita guidata dall’ insegnante Giulia Di Stefano . A seguire, alle 18.30 al parco di Villa Fabris (in caso di pioggia Auditorium Fonato) si terrà la restituzione al pubblico del progetto Le Soffia Blà Blà con tutti i bambini che hanno partecipato al laboratorio.

Alle ore 21.00, ancora una volta presso il Parco di Villa Fabris, a chiusura della quinta edizione di A TASTE OF DANCE – Festival Internazionale di Danza Thiene, si terrà il Final Showcase.

Uno spettacolo che coinvolgerà i tanti danzatori e gli artisti partecipanti al workshop CDW Officina Estiva, che avranno l’opportunità di portare in scena le coreografie create durante la settimana nel corso delle lezioni, e gli ospiti internazionali del festival.

La serata prevede, inoltre, l’intervento dei migliori gruppi e solisti scelti durante la selezione coreografica.

“A TASTE OF DANCE – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA”

è organizzato dall’associazione Sinedomo ASD nelle persone di Giulia Menti, Lorenzo Tonin, Eleonora Zanrosso in collaborazione e con il sostegno del Comune di Thiene.

Enti coinvolti: Sinedomo Asd, COSMOS Dance Research Studio, Aics Vicenza, DANCEHAUSpiù, Villa 6 Sharing Bar, Aquatic Center Thiene.

Sponsor: Poliambulatorio San Gaetano Thiene, Treeffe Sas assicurazioni Thiene, SZ Sound Service.

Informazioni: www.atasteofdance.it | info@atasteofdance.it | Instagram @atasteofdance

Ufficio stampa ATOD: Claudia Grigoletto

mail: info@atasteofdance.it

www.atasteofdance.it