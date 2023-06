Orgiano: compagnia L’Archibugio presenta “Paolo e Orgiano”

Domenica 2 luglio spettacolo itinerante a Villa Fracanzan Piovene per iniziativa del Comune di Orgiano.

L’Archibugio in “Paolo e Orgiano”:

sulle tracce di una storia del Seicento che forse ispirò Alessandro Manzoni

E se la manzoniana vicenda di Renzo e Lucia e dei soprusi orditi ai loro danni da don Rodrigo affondasse le proprie radici in terra vicentina?

Se i “promessi sposi” di ottocentesca memoria fossero gli eredi letterari di due giovani realmente vissuti nel Seicento nell’area berica, perseguitati da un signorotto senza scrupoli?

Interessanti elementi per rispondere a questa domanda emergeranno dallo spettacolo “Paolo e Orgiano”, che la compagnia L’Archibugio, per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Orgiano, proporrà in forma itinerante domenica 2 luglio alle 19 e alle 21 a Villa Fracanzan Piovene.

La storia, emersa dagli archivi della Serenissima grazie agli studi del professor Claudio Povolo, è quella di Paolo Orgiano, che spadroneggiava nelle sue terre tra ingiustizie, soprusi e violenze d’ogni genere. A farne le spese furono anche Vincenzo Galvan e sua moglie Fiore Bertola, giovane contadina insidiata da Paolo e dai suoi bravi. La Serenissima, però, intervenne, perseguendo penalmente l’Orgiano, che pagò i suoi crimini con il carcere.

Dinamico e coinvolgente, attento ai costumi e alla lingua dell’epoca, l’allestimento de L’Archibugio vedrà impegnati negli affascinanti spazi dell’antica dimora Giuseppe Balduino, Gianluca Beltrando, Mauro Faedo, Umberto Peroni, Sofia Bizzo, Claudia Schiavoi, Giovanni Florio, Alessandro “Max” Lazzari, Paolo Turolla e Cristian Zorzi, con la voce di Piergiorgio Piccoli. Testo e regia di Giovanni Florio a partire dagli studi dello storico Povolo.

«La rassegna culturale “Manzoni/Orgiano” –

commenta l’assessore alla Cultura, Marco Ongaro – vuole di certo celebrare l’importanza dello scrittore romantico, ma vuole anche riportare alla luce un’importante e curiosa ricerca storica condotta dal professor Povolo: il processo a Paolo Orgiano di inizio Seicento.

Si pensa che il capolavoro “I Promessi Sposi” sia una quasi trasposizione di una vicenda storica realmente accaduta ad Orgiano, finita poi a Venezia nelle mani del Consiglio dei Dieci.

Con questo programma culturale e con diverse forme d’arte, dal teatro alla musica, dalla lettura al paesaggio, l’Amministrazione Comunale vuole far conoscere un lato particolare della storia di Orgiano».

Biglietti a 5 euro. Prenotazione richiesta per entrambi i turni su eventbrite o attraverso il sito e la pagina Facebook de L’Archibugio.

Al termine, momento conviviale a tema a cura della Pro Loco di Orgiano.

Fonte L’Archibugio Compagnia Teatrale Ufficio stampa

ALTER EGO COMUNICAZIONE

Credit ph: RANA e MENEGHELLO