La Leggenda di Bassano: evento giorno tre

Siamo giunti alla fine anche di questa ventottesima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto”, nel segno della passione e dell’amicizia che da sempre contraddistingue questo evento.

Passione per i motori,

certo, con vetture tanto belle quanto prestigiose, ma anche per un territorio, quello delle Dolomiti, che ti colpisce per la sua imponenza e ti strega con il suo fascino ancestrale.

E non solo per le sue cime maestose o per gli scenari suggestivi che i suoi passi offrono, ma anche per posti come Bolzano, Trento e, andando più a valle, Asiago e l’altopiano dei 7 Comuni.

Tutte località attraversate quest’anno dagli equipaggi della Leggenda prima dell’arrivo in piazza Libertà a Bassano del Grappa, in un mix rodato di chilometri percorsi al volante e soste turistiche, culturali e gastronomiche.

Ma questa è solo una piccola parte del mondo de “La Leggenda di Bassano”, un evento sempre più riconosciuto ed internazionale, capace di portare nella nostra Penisola equipaggi da tutto il mondo, ma che qui parlano la stessa lingua. E creano legami destinati a durare nel tempo.

Restano i numeri, quelli della manifestazione già raccontati, e quelli della coppia Gianmarco Rossi e Manola Antonelli che, a bordo della loro fidata Singer Nine Sport del 1933, hanno trionfato per il secondo anno consecutivo, risultando i migliori con il cronometro nelle 53 prove in programma ed aggiudicandosi i due orologi messi in palio dal main sponsor della manifestazione, la maison svizzera Eberhard & Co.

E alle congratulazioni per il risultato vanno aggiunte quelle, più nobili, per il meraviglioso gesto di altruismo che li ha visti protagonisti: l’equipaggio bolognese ha infatti voluto condividere il primo premio con l’amico Alex de Angelis, AD della scuderia Promotor Classic, per il supporto e l’assistenza durante i tre giorni della manifestazione.

Fonte La Leggenda di Bassano