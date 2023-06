La Leggenda di Bassano: evento giorno due

La seconda giornata de “La Leggenda di Bassano – trofeo Giannino Marzotto” ha avuto le Dolomiti con la loro imponente bellezza come assolute protagoniste.

I 90 equipaggi partecipanti,

sempre guidati dalla Dallara Stradala messa a disposizione dalla casa di Varano de’ Melegari con al volante il due volte campione del mondo Miki Biasion e l’AD di Eberhard Italia Mario Peserico e scortati dalle due Giulia Super di Carabinieri e Polizia di Stato, hanno lasciato di buon ora la caserma “Vittorio Veneto“ di Bolzano, per poi dirigersi alla volta di Vipiteno attraversando scenari incantati tra curve e scorci dal fascino senza tempo e valicando il Passo Pennes prima della sosta di metà mattinata.

Da Passo Pennes le vetture si sono rimesse in moto in direzione Passo Rombo, dove hanno visitato l’incredibile museo motociclistico del Top Mountain Crosspoint e quindi pranzato a 2.200 km di altezza gustando i piatti tipici della zona. Di nuovo a bordo, gli equipaggi hanno fatto rotta per Merano.

L’elegante cittadina montana è diventata la passerella per le automobili in transito prima della sosta in centro con gradito rinfresco offerto.

Il rientro a Bolzano ha permesso ai drivers di godersi nuovamente alcune tra le strade più belle al mondo alla guida “en plein air” delle loro magnifiche barchette, sotto l’azzurro cielo di una splendida giornata estiva.

Giunti quindi nel capoluogo altoatesino, spazio al relax e al turismo, con la cena di gala presso lo storico Hotel Stadt in piazza Walther a chiudere la serata.

Fonte La Leggenda di Bassano