Euganea Film Festival, due giorni di eventi sui Colli Berici

EUGANEA FILM FESTIVAL 2023, DUE GIORNI DI EVENTI SUI COLLI BERICI

Torna sui Colli Berici l’atteso appuntamento con la XXII edizione dell’Euganea Film Festival, manifestazione itinerante che porta il cinema d’autore che racconta il rapporto da uomo e ambiente nei luoghi più suggestivi del territorio collinare tra Padova e Vicenza, inserendo nel proprio cartellone anche semplici e suggestive escursioni alla scoperta del paesaggio nei pressi delle location scelte per le proiezioni.

La prima tappa vicentina

è in programma lunedì 26 a Zovencedo (VI). L’appuntamento è alle ore 19:00 per intraprendere un facile itinerario a piedi che porta alla scoperta delle origini di questa piccola località situata nel cuore dei Colli Berici, della sua comunità e delle tradizioni e leggende da essa tramandate.

Camminando per i sentieri che circondano Zovencedo si attraverseranno scenari naturali ancora incontaminati e si passerà nelle antiche cave di pietra, tra le quali si potrà ammirare la peculiare Sengia dei Meoni (foto in copertina), caratteristica abitazione rupestre scolpita proprio in una cava.

L’esperienza è a cura di e–Vado Experience (Biglietto 10 euro. Per info e iscrizioni: Info@e-Vado.com, 3347643099).

Alle 21:15, proprio alla Sengia dei Meoni (ingresso libero), verrà proiettato per Cinescapes il cortometraggio Paesaggi d’amore realizzato dagli studenti dell’IIS “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina (VI), e a seguire il film in concorso Holgut di Liesbeth de Ceulaer, documentario ambientato nella Tundra siberiana (programma completo su www.euganeafilmfestival.it).

In caso di pioggia i film saranno proiettati presso il Cinema Famiglia in via Giacomo Matteotti 6 a Noventa Vicentina (VI).

Martedì 27 giugno alle ore 19:00

parte una semplice escursione per percorrere il sentiero che conduce al Monte della Croce a Sossano (VI): durante il cammino saranno rievocate le vicende di questo paesino nell’estremo meridione dei Colli Berici.

L’esperienza è a cura di e–Vado Experience (Biglietto: 10 euro; per info e iscrizioni: Info@e-Vado.com, 3347643099).

L’appuntamento con il cinema è, invece, alle 21:15 sul Monte della Croce con la proiezione dell’inchiesta vincitrice del Premio Morrione 2022 per il giornalismo investigativo Sulla loro pelle di Marika Ikonomu, Alessandro Leone e Simone Manda.

Il focus dell’inchiesta sono i Cpr, luoghi di detenzione amministrativa destinati al rimpatrio delle persone migranti in cui le condizioni di vita violano i diritti umani.

A seguire ci sarà un nuovo appuntamento Cinescapes con Paesaggio Z, il cortometraggio realizzato dagli studenti dell’IIS “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina (VI), e con la proiezione di tre film in concorso: Of Wood di Owen Klatte, The Garbage Man di Laura Gonçalves, Trumpets in the sky di Rakan Mayasi.

La serata è a ingresso libero. In caso di pioggia i film saranno proiettati presso il Cinema Famiglia in via Giacomo Matteotti 6 a Noventa Vicentina (VI).

Euganea Film Festival,

iniziativa nata ventidue anni fa con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei e diffondere la cultura cinematografica in località talvolta poco valorizzate, sottolinea la sua vocazione sostenibile aderendo a Festival Green, un progetto promosso da AFIC-Associazione dei Festival Italiani di Cinema per coinvolgere i propri associati nell’organizzazione di Festival sempre più sostenibili sul fronte della mobilità, dei consumi energetici, della stampa dei materiali, degli allestimenti, della gestione dei rifiuti, della produzione di gadget, della gestione degli ospiti, della sostenibilità alimentare, agendo sulla promozione di una nuova cultura ambientale e sulla sostenibilità sociale, anche con azioni di formazione e comunicazione.

Per ridurre i consumi energetici, Euganea Film Festival continua a puntare sul Solar Cinema promosso da Euganea Movie Movement, un progetto innovativo e all’avanguardia nato dall’esigenza di coniugare le proiezioni itineranti con l’idea di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto ambientale: un furgone adibito di impianto fotovoltaico permetterà, infatti, di abbattere le emissioni che una normale proiezione inevitabilmente comporta.

Il Festival rinnova per il terzo anno consecutivo il sostegno a uno dei progetti di riforestazione WOW-Nature di Etifor, spin-off dell’Università di Padova: gli impatti degli eventi verranno infatti calcolati e compensati piantando nuovi alberi.

Euganea Film Festival,

organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement, è realizzato con il contributo di RetEventi, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto e con il sostegno di Crédit Agricole. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Provincia di Padova e dei comuni di Battaglia Terme, Rovolon e Torreglia.

Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto di AFIC, A perdifiato, Associazione La Vespa, Associazione Difesa natura 2000, Birrificio Birdò, Cava delle More, Cinemambulante, FAI Villa dei Vescovi, La Madonnina, Ottocentenario UNIPD, Museo del Termalismo, Solar Cinema, Piovene Porto Godi, Premio Morrione, Thermae Abano Montegrotto, WOW Nature e Villa Frassanelle Papafava.



Padova, 26 giugno 2023

Fonte Ufficio Stampa Madagascar Communication

Anna Ferrarese – Sara Busato – Giada Chervatin