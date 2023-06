La Leggenda di Bassano: evento giorno uno

Si è appena conclusa la prima tappa de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” a Bolzano, con la cena in una tipica birreria altoatesina meritato premio dopo 160 km percorsi tra curve, tornanti e panorami mozzafiato nelle Dolomiti tra Rossano Veneto e il capoluogo del Trentino-Alto Adige.

Per nulla intimoriti dall’improvviso scroscio d’acqua riversatosi alla partenza di Villa Caffo Navarrini, i 90 equipaggi e le loro “barchette”, al seguito della Dallara Stradale guidata dal due volte campione del mondo Miki Biasion e dall’AD di Eberhard Italia Mario Peserico, hanno passato Borgo Valsugana e raggiunto Cavalese per il primo stop, attraversando le Dolomiti per il Passo Manghen e potendosi ben presto godere un bel pomeriggio estivo con il ritorno del sole.

Da Cavalese a Bolzano i drivers si sono goduti un itinerario caratterizzato da strade perfette e scorci di natura incontaminata, per giungere, infine, in piazza Walther, nel pieno centro storico della città, dove hanno sfilato in mezzo ad una folla di appassionati (e non) giunti in gran numero per la passerella.

Sempre scortati dalle forze dell’ordine, hanno quindi effettuato l’ultimo trasferimento verso la caserma “Vittorio Veneto” dove, accolti festosamente e con affetto dai militari presenti, hanno lasciato le vetture per la sosta notturna.

Fonte La Leggenda di Bassano