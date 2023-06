Finale veneta degli Oscar Green di Coldiretti: in corsa nove aziende agricole vicentine

Il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo: “Un chiaro esempio di come il saper fare e l’entusiasmo dei giovani di queste aziende agricole possano emergere e competere per crescere insieme”

È tutto pronto per la finale veneta degli Oscar Green di Coldiretti, che avrà luogo lunedì 26 giugno alle 10 alla Tenuta di Cavallino Tre Porti (Ve), alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia.

I concorrenti vicentini

E sono pronti, naturalmente, anche i nove giovani imprenditori agricoli vicentini in corsa per l’ambito riconoscimento proposto da Coldiretti. A competere con grinta e voglia di svettare saranno Alberto Baruffato di Monteviale e Damiano Fioretto di Isola Vicentina (per la categoria Energie per il futuro e sostenibilità). Andrea Zarantonello di Vicenza (per la categoria Custodi d’Italia), Beatrice Corrà di Montecchio Maggiore (per la categoria Coltiviamo solidarietà). Deborah Volpato e Giacomo Dal Maso, entrambi di Lonigo (per la categoria Impresa digitale) e, infine, Linda Viadarin di Castegnero (la più giovane, classe 2001), Marco Dalla Pozza di Montecchio Maggiore e Maria Aurora Acco di Brendola (per la categoria Campagna Amica).

La location e le categorie

Nella prima stalla storica ristrutturata ed adibita a ristorante, con locali che conservano tuttora i tratti originali dell’annesso rustico cinquanta neo imprenditori si contenderanno il podio della 17a edizione. Sei le categorie individuate: “Energie per il futuro e sostenibilità”, “Impresa Digitale”, “Campagna Amica”, “Custodi d’Italia”, “Fare Filiera”, “Coltiviamo solidarietà”. Per ognuna sarà proclamato un vincitore. Tra loro c’è il finalista veneto candidato alla cerimonia nazionale.

All’evento parteciperanno il sindaco Roberta Nesto, la delegata nazionale di Giovani Impresa Veronica Barbati ed il direttore di Coldiretti Veneto Marina Montedoro. Attesi i consiglieri ed assessori regionali, oltre alle rappresentanze delle associazioni giovanili. L’iniziativa, nata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è sostenuta dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Da Forgreen Spa SB, dal Gruppo Maschio Gaspardo, Sergio Bassan – trattori per passione – dal 1957. Ed infine dal Consorzio Agrario del Nord Est e il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno – la casa degli agricoltori.

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa – Matteo Crestani Giornalista

Vicenza, 24 giugno 2023