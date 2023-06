“Dialoghi di mezza estate”: Gallerie d’Italia Vicenza il 28 giugno

Nuova iniziativa nata dalla sinergia tra le due Istituzioni e realizzata con la collaborazione del Comune di Vicenza. Alle 18 alle Gallerie d’Italia – Vicenza l’appuntamento con “Dialoghi di mezza estate”

“Il sonno, dono della notte: necessario e ispiratore” è il titolo del terzo dei sei “Dialoghi di mezza estate” che l’Accademia Olimpica propone ogni mercoledì alle 18, fino al 19 luglio, in collaborazione con Gallerie d’Italia – Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo, e Comune di Vicenza.

E sarà proprio Palazzo Leoni Montanari, suggestivo spazio espositivo delle Gallerie d’Italia – Vicenza, a ospitare l’appuntamento, che vedrà dialogare sul tema il medico Sara Montagnese (Università di Padova – Università del Surrey) e Roberto Cuppone, accademico olimpico, regista teatrale e docente (Università di Genova). Protagonisti di uno stuzzicante incrocio di sguardi – l’uno scientifico, l’altro poetico –. Incrocio intorno a un elemento che fa parte della nostra quotidianità (o almeno così dovrebbe essere) ma che proprio per questo diamo per scontato, mentre in realtà nasconde mille sfaccettature, curiosità e segreti.

Il cartellone dei “Dialoghi” proseguirà con questi incontri:

il 5 luglio, nel giardino dell’Olimpico, con il fisico-informatico Matteo Salin e il sociologo Renato Stella (Università di Padova), entrambi accademici olimpici, su “Comunicare stanca? Sociologia e tecnologia a confronto”; il 12 luglio, alle Gallerie d’Italia sul tema “Ma io chi sono? Identità genetica e sociale”, con il genetista e accademico olimpico Guido Barbujani (Università di Ferrara) e l’antropologo culturale Marco Aime (Università di Genova); infine, il 19 luglio nel giardino dell’Olimpico, con il geologo Francesco Vallerani (Università di Venezia) e l’agronoma Mara Thiene (Università di Padova), entrambi accademici olimpici, intorno alla domanda “Quanto vale il paesaggio?”.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni segreteria@accademiaolimpica.it.

Fonte: Accademia Olimpica Vicenza – Coordinamento e Relazioni esterne