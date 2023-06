Arzignano Valchiampo: ritiro estivo a Gallio

Fissate le date per il ritiro estivo: sarà ancora Gallio ad accogliere i Giallocelesti – Arzignano Valchiampo

Anche per la stagione 2023/2024 l’Arzignano Valchiampo partirà per Gallio che, come lo scorso anno, sarà la sede ufficiale del ritiro estivo Gialloceleste.

Da martedì 1 a sabato 12 Agosto

la nostra Prima Squadra sarà ospitata dall’Hotel Gaarten Benessere Spa, un’oasi nel cuore dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Il lavoro sul campo e in palestra sarà svolto presso lo stadio comunale di Gallio, a pochi passi dalla struttura alberghiera. Tra i luoghi di questa Pre-Season si aggiungerà, inoltre, lo stadio comunale “A. Zotti” di Asiago dove si disputeranno alcune Amichevoli.

«Ringraziamo il Gaarten Hotel e il suo Direttore Andrea Braga, il comune di Gallio guidato dal Sindaco Emanuele Munari e l’Altopiano di Asiago per l’accoglienza ricevuta fin dallo scorso anno lavorando in sinergia con noi.

Grazie per riceverci nuovamente dando così continuità al percorso Gialloceleste e mettendo a disposizione queste strutture immerse nelle montagne, ideali per preparare fisico e mente in vista della prossima stagione di Serie C», queste le parole del Presidente Lino Chilese.

Fonte FC Arzignano Valchiampo

Comunicazione e Ufficio Stampa

Mail. press.calcioarzignano@gmail.com