Una nuova Oasi dog a Case di Malo

Partiranno nei prossimi giorni i lavori in via Volta a Case di Malo (VI) per la realizzazione della seconda “Oasi dog” nel territorio comunale, dopo quella di via Milano.

Dureranno circa una settimana e prevedono, in un’area verde della frazione, la posa di una recinzione in rete metallica con cancello d’ingresso, il posizionamento di giostrine e giochi per i cani.

Uno spazio ampio per far giocare e correre gli amici a quattro zampe. Un’opera realizzata in economia e che costerà, fra materiali, attrezzature e lavoro, meno di 10 mila euro. <Non sarà l’ultima – assicura il sindaco Moreno Marsetti. –

Dai cittadini riceviamo numerose richieste per queste aree attrezzate. L’impegno sarà quello di realizzarne una anche a Molina e San Tomio, in modo che capoluogo e frazioni ne siano tutti dotati>.

Via Volta si trova nella zona residenziale più recente di Case, tra la provinciale per Schio e la sp. 46.

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa

Malo, 22 giugno 2023