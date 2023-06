Regione Veneto: terremoto magnitudo di 2,9 sulla scala Richter, non risultano danni

Aggiornamento ore 11.16 – Tra Trevigiano e bellunese – Protezione Civile Regione Veneto : “Percepita ma non risultano danni”

La Direzione Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso poco fa una segnalazione di avvenuto terremoto, verificatosi alle 7.21, con epicentro nell’area di Fregona (Treviso) e una magnitudo di 2,9 sulla scala Richter.

La scossa è stata percepita (al momento non si segnalano danni né lievi né rilevanti) in alcuni Comuni delle province di Treviso e Belluno: Fregona, Vittorio Veneto, Tambre, Alpago, sarmede, Revine Lago, Cappella Maggiore, Belluno, Ponte nelle Alpi, Limana, Chies d’Alpago, Tarzo, Colle Umberto e Cordignano.

(AVN) – Venezia, 23 giugno 2023

Aggiornamento ore 11.16

TERREMOTO IN VENETO. AGGIORNAMENTO CENTRO DI RICERCHE SISMOLOGICHE DELL’OGS

(AVN) – Venezia, 23 giugno 2023

In merito al terremoto registrato questa mattina in Veneto si invia di seguito il comunicato redatto dal Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS e la documentazione aggiornata relativa all’evento

Oggi, 23 giugno 2023, alle ore 7:21 locali, la Rete Sismometrica del Veneto ha registrato un terremoto localizzato nella zona del Cansiglio, in prossimità di Fregona, in provincia di Treviso (Fig.1). La magnitudo preliminare stimata è pari a 2.8. Da alcune segnalazioni, risulta che il terremoto sia stato percepito da diverse persone in prossimità dell’area epicentrale. Al momento non sono state registrate ulteriori scosse.

Il terremoto è stato registrato anche dalle stazioni della nuova rete accelerometrica regionale ad alta densità. La rete, realizzata dall’OGS per conto della Regione del Veneto con finanziamento POR FESR 2014-2020, consta di 332 sensori a coprire oltre il 50% dei comuni del Veneto. Il segnale del sisma è ben visibile per le stazioni più prossime all’epicentro, tra cui quella di Vittorio Veneto (Fig. 2).

La zona interessata dal terremoto di questa mattina è ben nota per la sua pericolosità sismica (la più elevata in Veneto). In passato è stata colpita dai forti terremoti del 29 giugno del 1873 (la prossima settimana ricorrono i 150 anni del sisma), che ebbe intensità macrosismica tra il IX e il X grado della Scala Mercalli–Cancani–Sieberg (MCS) e magnitudo stimata 6.3, e quello del 18 ottobre 1936, che ebbe intensità epicentrale del IX grado MCS e magnitudo stimata 6.2.

Tutte le informazioni sismologiche disponibili sono pubblicate da OGS al sito http://terremoti.ogs.it/.

Scala Richter:

cos’è, cosa misura e la differenza con la scala Mercalli

La magnitudo e l’intensità di un terremoto sono due concetti diversi e fanno riferimento a due scale diverse: la Richter e la Mercalli.

La prima ci permette di stimare la potenza di un terremoto tramite strumenti detti sismografi, mentre la seconda si riferisce ai danni che il sisma provoca sulla superficie terrestre su persone, edifici e manufatti.

La scala Richter è una scala che permette di valutare la magnitudo di un sisma e la dobbiamo al geofisico americano Charles Richter.

Che insieme al collega Beno Gutenberg creò nel 1935 una scala di riferimento dedicata alla faglia di San Andreas, in California, che poi venne estesa a tutto il mondo.

Richter constatò che un terremoto più forte di un altro fa registrare sui sismogrammi delle oscillazioni maggiori, anche se hanno lo stesso epicentro.

La sua idea di base era molto semplice:

conoscendo la distanza tra sismografo e ipocentro e osservando l’ampiezza massima del segnale registrato sul sismografo, era possibile stimare l’energia sprigionata da quel terremoto.

Fonte https://www.geopop.it/