Progetto Giovani di Bassano del Grappa e Operaestate Festival

Due progetti per avvicinarsi al mondo dello spettacolodal vivo dedicati ai ragazzi tra i 16 e 19 anni – Progetto Giovani e Operaestate Festival

INPRATICA ArtLAB e BMOTION Young

Negli ultimi mesi ha preso avvio una felice collaborazione tra Cantieri Giovani (Progetto Giovani del Comune di Bassano del Grappa) e Operaestate Festival.

Ideazione e organizzazione di due esperienze laboratoriali estive rivolte a ragazzi e ragazze fra i 16 e i 19 anni, che nascono dal desiderio comune di coinvolgere le giovani generazioni su più livelli, avvicinandoli a linguaggi e pratiche artistiche contemporanee.

Entrambi i percorsi – completamente gratuiti – hanno l’obiettivo di valorizzare il tempo estivo, offrendo una concreta esperienza formativa.

Ma anche offrire un momento di crescita, individuale e collettivo, in cui sperimentare pratiche artistiche e performative tra danza, musica e teatro e curiosare nel “dietro le quinte” di un grande Festival.

Si svolgeranno nel corso dei mesi estivi due diversi percorsi: InPratica ArtLAB e BMotion Young, articolati fra momenti in cui i partecipanti, divisi in due squadre da dieci ragazzi ciascuna, potranno affiancare l’organizzazione del Festival, incontrare e dialogare con gli artisti, prendere parte a pratiche artistiche, e assistere agli spettacoli.

I gruppi saranno accompagnati da un tutor artistico individuato da Operaestate e da un tutor educativo di Cantieri Giovani, al fine di accompagnare e facilitare la rilettura dell’esperienza fatta.

INPRATICA ArtLab:

dal 21 al 29 luglio 2023

Esperienza laboratoriale per un gruppo di 10 ragazze e ragazzi impegnati in azioni di supporto allo staff di Operaestate e occasioni d’incontro e dialogo con artisti e compagnie, per entrare così nel processo creativo degli artisti e curiosare cosa succede nel back stage del Festival.

La partecipazione al percorso è gratuita e dà accesso libero a 6 spettacoli, fra danza, musica e teatro, all’interno della corrispondente settimana di programmazione del Festival.

BMOTION YOUNG:

3 week end consecutivi: 17-18-19 agosto, 24-25-26 agosto, 31 agosto-1-2 settembre.

Percorso guidato rivolto sempre a un gruppo di 10 ragazze e ragazzi, concentrato sui linguaggi del contemporaneo nella Danza, nel Teatro e nella Musica.

I partecipanti saranno coinvolti in pratiche artistiche e saranno accompagnati alla visione di spettacoli, incontri con artisti e performers, momenti di confronto e restituzione.

La partecipazione è gratuita e dà accesso a 13 spettacoli, fra danza, musica e teatro, all’interno della programmazione di BMOTION.

Entrambi i laboratori verranno presentati mercoledì 5 luglio in Villa Angaran San Giuseppe (via Ca’ Morosini, 41 – Bassano del Grappa) dalle ore 10.00 alle 12.00.

Sarà l’occasione per incontrare lo staff del festival, e i tutor del progetto.

Link al form per candidarsi ai percorsi: https://forms.gle/Ju5PJxa1MxsEefzFA

Per informazioni Ufficio Operaestate tel. 0424 519804 alessia.zanchetta@comune.bassano.vi.it

Progetto Giovani di Bassano del Grappa e Operaestate Festival

Fonte Alessia Zanchetta Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it