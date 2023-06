Polizia locale nuovo concorso: aumentati da due a sei i posti disponibili

Sindaco Possamai: “Primi concreti passi per potenziare il numero di agenti della polizia locale di Vicenza e avere una graduatoria da cui attingere per ulteriori assunzioni anche in vista del vigile di quartiere”

Rispetto all’originaria previsione contenuta nel Piao 2023 – 2025 approvato ad aprile 2023, l’amministrazione ha deciso di aumentare da due a sei il numero di posti a tempo indeterminato per agenti della polizia locale, da coprire tramite il concorso pubblicato oggi e aperto fino al 24 luglio 2023.

Il sindaco Possamai

“Una decisione – spiega il sindaco Giacomo Possamai – che rappresenta un primo ma importante e non solo simbolico passo della nostra volontà di investire concretamente nella gestione della sicurezza urbana. Nella logica, che ho sempre sostenuto, per cui più che le promesse servono fatti: in questo caso, potenziare davvero il corpo della polizia locale. Il concorso è finalizzato anche a dotare il Comune di una propria graduatoria a cui attingere per far fronte ad ulteriori assunzioni che, nel corso dei prossimi mesi, intendiamo effettuare per attuare una complessiva riorganizzazione delle attività della polizia locale. Tra gli obiettivi che ci siamo dati c’è infatti anche l’istituzione del “vigile di quartiere” attraverso dei presidi mobili della polizia locale. Non è un caso quindi che questa sia una delle prime scelte operative della nostra amministrazione”.

Cosa prevede il bando

Il bando prevede la possibilità di procedere con una prova preselettiva nel caso in cui arrivino più di 150 domande. Successivamente i 150 candidati ammessi, prenderanno parte al test attitudinale di idoneità ginnico-sportiva. La prova prevede una corsa piana di 1.000 metri nel tempo massimo di 5’00’’ per gli uomini e 5’ 30’’ per le donne e piegamenti sulle braccia a terra continuativi, 15 per gli uomini e 7 per le donne.

Seguirà il corso della durata di 40 ore in materia di diritto penale, costituzionale e amministrativo, ordinamento degli locali, codice della strada e legislazione edilizia, ambientale, annonaria, pubblici esercizi e polizia urbana.

Al termine, i candidati che avranno raggiunto la percentuale di frequenza richiesta, saranno ammessi a sostenere le prove d’esame.

Maggiori informazioni sul bando e sulle modalità per l’iscrizione online sono disponibile nel sito del Comune alla pagina “Concorsi pubblici” (https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/347611).

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa