My Future Job: terzo e ultimo incontro del progetto “il lavoro che verrà”

“Gestione dell’emotività e del benessere psicologico nel mondo del lavoro” è il tema del terzo incontro sui giovani e il lavoro che verrà

Il 29 giugno l’ultimo appuntamento del progetto di orientamento. Sebastiano Zanolli dialoga con Leonardo Milani, Mental Trainer della Pattuglia Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori

“My Future Job: orientamento alle professioni del Terziario”, il progetto voluto da Confcommercio Vicenza, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, si conclude con il terzo incontro del ciclo “Il lavoro che verrà. I giovani in un nuovo mondo del lavoro”.

L’iniziativa è stata proposta come momento di riflessione e di approfondimento sul mondo del lavoro, utile soprattutto per i giovani alla ricerca di un lavoro o per coloro che devono affrontare un cambiamento o riqualificarsi nel lavoro.

L’evento finale del progetto affronterà il tema della “Gestione dell’emotività e del benessere psicologico nel mondo del lavoro” e si svolgerà giovedì 29 giugno, con inizio alle ore 20.30 al Centro Formazione Esac di Creazzo.

A introdurre gli argomenti e a stimolare il dibattito sul tema sarà, come per i precedenti incontri, Sebastiano Zanolli, coach di motivazione e autore di numerosi saggi sulla gestione aziendale, che questa volta sarà affiancato da Leonardo Milani, Mental Trainer della Pattuglia Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori. Milani è anche psicologo e direttore dell’Istituto di Psicologia del Benessere dal 1980, dove insegna le tecniche di automiglioramento e di autostima e coordina la formazione degli stessi docenti.

Nell’incontro si parlerà, quindi, di legame tra lavoro e benessere psicologico; dei modi per gestire lo stress e l’ansia, ma anche della comunicazione più efficace per evitare o limitare i conflitti tra colleghi. Infine, si analizzeranno gli aspetti per raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita personale.

La partecipazione all’incontro è libera (iscrizioni sul sito www.esacformazione.it).

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa