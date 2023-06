Montecchio Maggiore: al via Sport per tutti con “Benessere al Castello”

La prossima settimana prenderà il via un nuovo ciclo di incontri dedicati all’attività motoria praticata all’aperto. Con la prima edizione di “Benessere al Castello”. Proposta dall’assessorato alle pari opportunità in collaborazione con associazioni e palestre di Montecchio Maggiore. Quattro serate il parco del Castello di Romeo si trasformerà in una grande palestra immersa nel verde.

Uno spazio in cui i cittadini potranno partecipare gratuitamente a lezioni di Pilates, Qi Gong, danza, Tai Ji Quan e Postural Yoga. Potranno partecipare per tenersi in forma e rilassare la mente all’aria aperta.

Gli appuntamenti di avvicinamento a queste discipline inizieranno mercoledì 28 giugno con un primo evento, a cura di Efecto Latino Asd. Appuntamento dedicato al metodo di allenamento Pilates.

Giovedì 6 e 13 luglio

verrà dato spazio alle discipline orientali con due momenti per conoscere rispettivamente il Qi Gong con e20danza e il Tai Ji Quan con Asd S.o.f.i.a.

In chiusura, giovedì 20 luglio,

la Palestra Vita Asd tratterà i fondamenti dello yoga posturale insegnando come riequilibrare, attraverso alcuni esercizi, la forza e l’elasticità del corpo. Tutte le lezioni inizieranno alle 19. È consigliato portare un tappetino per gli eventuali esercizi a terra.

«Questa nuova proposta intende coinvolgere un ampio numero di cittadine e cittadini di ogni età», conferma l’assessore allo sviluppo delle pari opportunità, Maria Paola Stocchero. «I partecipanti avranno la possibilità di provare, in modo gratuito, un ventaglio di discipline motorie con effetti positivi e benefici. In un’estate montecchiana già ricca di eventi culturali, questa è una novità, pensata per dare alle persone la possibilità di muoversi e provare qualcosa di nuovo in una location particolarmente bella ai piedi del Castello di Romeo».

«La promozione di uno stile di vita sano passa anche attraverso iniziative come “Benessere al Castello”, in cui la pratica dello sport incontra gli spazi aperti e verdi della città», commenta il sindaco Gianfranco Trapula. «I residenti potranno anche conoscere alcune realtà e associazioni che, con tanti altri gruppi, compongono la grande offerta sportiva del nostro territorio».

Per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo pari.opportunita@comune.montecchio-maggiore.vi.it o consultare i canali social di Informa Donna Montecchio Maggiore e Montecchio Maggiore eventi .

Fonte: Comune di Montecchio Maggiore (VI) – Ufficio Stampa