Lorenzo Bordo: a lui le chiavi del centrocampo gialloceleste 23/24

Ancora a Lorenzo Bordo le chiavi del centrocampo Gialloceleste.

La società FC Arzignano Valchiampo è lieta di comunicare che anche per la prossima stagione proseguirà il rapporto con il centrocampista Lorenzo Bordo.

Arrivato dalla Turris nell’estate ’22, sottoscrivendo con il club un contratto biennale fino al 2024, il calciatore viterbese classe ’96 è subito diventato importante per il gruppo, impreziosito dalle sue qualità tecniche e dai suoi valori umani.

Con la fascia di Capitano in più occasioni del campionato appena concluso, sarà ancora il numero 8 ad accompagnarlo in campo.

Grazie Lorenzo!

Continuiamo Insieme!

Fonte FC Arzignano Valchiampo – Comunicazione e Ufficio Stampa

Un pò di storia dell’ FC Arzignano Valchiampo

La società nasce nel giugno 2011 dalla fusione fra la U.S.D. Garcia Moreno Arzignano e la U.S.D Chiampo. Il chiaro intento era di dar vita ad una prima squadra all’altezza della vallata. E ad un settore giovanile che raccolga finalmente tutti i giovani della valle con la realizzazione del progetto “Settore Giovanile Arzignano ValChiampo”.

La compagine è giovane ma è ricca dell’esperienza delle varie società che negli anni si sono unite e hanno dato vita ad una realtà fra le prime nel Veneto.

U.S.D. Garcia Moreno Arzignano

L’Unione Sportiva Dilettantistica G. M. Arzignano nasce nel giugno 2005 dalla fusione fra l’A.C. Arzignano (nata nel 1920 ad opera dell’avvocato Pio Veronese) e la U.S.D Garcia Moreno.

Dalla fusione si ottiene così il giusto mix di valori che portano il giovane calciatore ad esprimere al meglio le proprie potenzialità in relazione alla maturazione fisica, alle attitudini e alle capacità, trovando sempre e comunque spazio in una delle varie squadre previste per ogni categoria.

La nuova società consolida la sua posizione divenendo di fatto una delle più importanti realtà a livello regionale.

U.S.D. Chiampo

L’Unione Sportiva Dilettantistica Chiampo viene fondata alla fine dell’anno 1963 e inizia l’attività ufficiale nel 1964 con l’iscrizione al campionato C.S.I.

Nei vari anni la società ha proseguito il suo cammino nei vari campionati, partendo dalla 3^ categoria e raggiungendo con alterne vicende l’Eccellenza.

Nelle proprie fila è cresciuto Paolo Negro, passato successivamente nelle giovanili del Brescia da dove ha spiccato il volo per una brillante carriera da professionista, vincendo il campionato italiano con la Lazio nella stagione 1999/2000, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA, ha collezionato 8 presenze in nazionale. Altri giovani cresciuti nel vivaio hanno giocato stabilmente in società di serie D ed eccellenza.

Fonte: dal sito: https://www.arzignanovalchiampo.it/storia/