Linkness: agenzia di comunicazione del nord est che vince più premi nel 2023

Non potevamo avere soddisfazione più grande, dichiara Davide Cini, CEO di Linkness.

Cini che da oltre 30 anni lavora nel campo del marketing e della comunicazione al fianco di aziende e brand.

Ricevere ben sette premi in sei mesi, è per me e tutto il team motivo di grande orgoglio. Questi premi sono il riconoscimento di un duro lavoro, della passione e dell’impegno che il nostro team dedica quotidianamente per fornire soluzioni di comunicazione efficaci ai nostri clienti.

Continueremo a perseguire l’innovazione e l’eccellenza, mantenendo il nostro impegno a offrire servizi di qualità superiore, aggiunge l’imprenditore veneziano.

Anno d’oro per Linkness

Il 2023 sembra essere un anno d’oro per Linkness, nota agenzia di comunicazione alle porte di Venezia, che in questo primo semestre dell’anno fa incetta di premi dedicati alla comunicazione.

Sono infatti ben sette i riconoscimenti conferiti a Linkness, e alla divisione creativa interna Tratti&Go, per altrettanti lavori creativi e informativi.

I primi riconoscimenti ufficiali sono arrivati da Mediastars – il premio della comunicazione indipendente che si pone come obiettivo quello di mettere in luce il valore della professionalità di chi contribuisce con il proprio apporto alla riuscita di una comunicazione pubblicitaria.

Sono da poco stati nominati i vincitori della XXVII edizione del Premio Tecnico della Pubblicità e anche quest’anno Linkness si è distinta vincendo ben 4 stelle Mediastars.

Premio al progetto Mediastars

Il primo classificato Mediastars è un progetto educational che porta la firma di Linkness. Ha vinto infatti la campagna di comunicazione realizzata per Baxi. L’azienda di caldaie e sistemi di riscaldamento con sede a Bassano del Grappa, oggi parte del gruppo BDR Thermea.

L’obiettivo della campagna informativa di Linkness per Baxi era quello di spiegare agli utenti come far funzionare la caldaia al meglio, diminuendo così i consumi e riducendo l’impatto ambientale.

È stata quindi avviata un’attività d’informazione mirata e articolata in più tappe. Attraverso un percorso comunicativo che ha coinvolto soprattutto le piattaforme social, ma anche il sito internet aziendale. Sono stati pubblicati tanti consigli d’utilizzo, legati al corretto funzionamento della caldaia e al risparmio energetico.

L’iniziativa ha suscitato un’ottima interazione da parte del pubblico social che ha reagito commentando, esprimendo supporto rispetto a questa attività. Ma anche chiedendo ulteriori informazioni sulle specifiche tecnologie. Oltre all’attività social, l’iniziativa ha avuto visibilità anche attraverso la stampa.

Premio per miglior copy

Nella categoria Special Star per miglior copy, si è invece classificato al primo posto un altro progetto, seguito da Linkness, che parla veneto. SuperFry è infatti la nuova gamma di friggitrici professionali prodotte da Offcar, l’azienda di Campodarsego (PD).

Azienda che si occupa della produzione di attrezzature per il settore Ho.Re.Ca. dagli anni ’20.

L’obiettivo era quello di lanciare sul mercato la nuova gamma di friggitrici altamente automatizzate, intelligenti e controllabili anche da remoto, in grado di eliminare i consumi e ridurre gli sprechi.

Il video prodotto da Linkness ha avuto l’ambizioso compito di trasmettere il carattere fortemente innovativo, futuristico e spaziale del prodotto, senza per questo risultare troppo distante dall’utilizzatore finale.

Per questo, il significato della parola spazio in questa campagna viene intesa sia come dimensione della macchina (una delle varianti presenta una misura contenuta, mai prodotta prima, pari a 70cm di larghezza), sia come universo in cui essa viene collocata.

Questa scelta ha fatto sì che lo storytelling del video assumesse una dimensione cosmica, in cui la macchina viene rivelata alla fine di un crescendo narrativo ed emotivo, come oggetto avveniristico e fantascientifico.

Premio categoria no profit

Infine la kermesse milanese si è conclusa con una premiazione del cuore. A vincere nella categoria no profit è stato infatti il progetto Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, una delle storiche e più rappresentative realtà di ricerca medica italiana nel campo delle malattie oculari.

Per sensibilizzare alla donazione del 5×1000 Linkness ha ideato e realizzato un video emozionale che parla di amore e di speranza: l’amore è quello di una madre che desidera poter giocare, ridere, vedere la propria bambina. Il futuro è nella ricerca, così come l’obiettivo della campagna è dare una speranza a tutti coloro che vogliono tornare a vedere.

Premio settore marketing e della comunicazione

I riconoscimenti ufficiali sono arrivati anche da un altro evento di prim’ordine. Nell’affascinante cornice di Napoli si è tenuto infatti l’Openart Award.

Il premio riservato alle agenzie italiane ed europee che si sono contraddistinte nel settore del marketing e della comunicazione.

Il premio della pubblicità, giunto alla sua IX edizione, è stato organizzato dall’Istituto Grenoble, che da oltre un ventennio si occupa della formazione dei giovani nell’ambito della grafica e della comunicazione.

Il concorso negli anni si è distinto anche per il suo valore istituzionale, in quanto ha ricevuto patrocini della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Camera di Commercio.

La giuria, composta dagli studenti dell’Istituto, ha avuto l’opportunità di osservare i tanti elaborati proposti dalle agenzie partecipanti, e di giudicare i progetti più meritevoli.

Il concept dell’evento prevede infatti che siano i professionisti del futuro a valutare l’operato dei professionisti di oggi, dando così una visione avveniristica sull’evoluzione della comunicazione.

“Una partnership che vede protagonisti Diotto e l’Udinese Calcio, e già questo potrebbe essere un punto di forza, poi inquadrature precise, montaggio serrato, jingle che fa da colonna sonora narrante, sceneggiatura, location, animazioni, tutto come in un vero film, insomma da Premio Napoli Film Festival.

Il Premio Speciale Napoli Film Festival OpenArt Award 2023 va a Tratti&Go!”

Premio per la campagna di comunicazione sulla partnership, tra Diotto Udinese Calcio

Con queste parole la dirigente scolastica, e madrina della serata, ha introdotto e premiato uno dei progetti prodotti da Linkness nell’ultimo periodo.

Si tratta infatti della campagna di comunicazione incentrata sulla partnership, tra Diotto, il brand dedicato agli amanti dell’outdoor, e l’Udinese Calcio.

Lo scopo di Linkness per questa attività è stato quello di valorizzare, da un lato lo sport inteso come insieme di valori positivi, dall’altro il Made in Italy.

Made in Italy inteso come sinonimo di qualità, artigianalità e ambizione.

Linkness ha quindi raccontato la collaborazione tra i due big attraverso un video, che è così diventato lo strumento principe dello storytelling, e una campagna fotografica di grande impatto scenico.

La location della campagna è stata quella della spettacolare Dacia Arena di Udine, dove i giocatori di calcio, i modelli, l’abbigliamento e gli scarponi firmati Diotto hanno reso visibile l’efficacia del sodalizio vincente.

Premiata anche la categoria Social Ads e Social Marketing

L’esultanza di Linkness non si è però fermata al primo riconoscimento partenopeo.

Sono infatti stati premiati anche nella categoria Social Ads e Social Marketing, per la comunicazione di Cibo Appropriato, un brand che rivoluziona il panorama dell’alimentazione di cani e gatti.

Grazie alla definizione di una nuova identità visiva, Linkness ha raccontato, con leggera spensieratezza i valori di Cibo Appropriato e i plus dei prodotti, al contempo educando e informando gli utenti sui benefici dell’alimentazione naturale per gli amici a quattro zampe.

Ulteriore premio ad un altro progetto no profit

Infine l’ultimo premio, ma solo per ordine di arrivo, è stato riservato al progetto no profit per il brand Care&Share (ndr. oggi Care to Action), la onlus che grazie a un racconto genuino e diretto, raccoglie fondi per le popolazioni in via di sviluppo.

Attraverso un brand ambassador d’eccellenza, Kabir Bedi, Linkness ha tradotto in immagini l’effetto concreto delle donazioni.

Questo rispetto alle condizioni di vita, salute e istruzioni delle popolazioni dell’India più povera.

Con la conquista di questi sette prestigiosi premi, l’agenzia Linkness si conferma come un punto di riferimento nel settore della comunicazione.

Il suo continuo successo e la sua reputazione consolidata rappresentano un trampolino di lancio per progetti ancora più ambiziosi e una crescita costante nel futuro.

Questi importanti riconoscimenti testimoniano l’impegno costante dell’Agenzia Linkness.

Offrire quindi soluzioni innovative e su misura per i suoi clienti, soddisfacendo le loro esigenze di comunicazione e superando le sfide del settore.

Fonte Giada Bastianel PR & Digital Marketing Specialist

Agenzia Linkness – linkness.com