EquiStiamo APS: un festival itinerante per riscoprire i Colli Berici

Una carovana in cammino costellata di proposte culturali, artistiche e performative.

Tra gli artisti coinvolti Erica Boschiero, Alberto Salvetti, Carlo Presotto e i Fratelli Dalla Via. Tra gli esperti e ricercatori, Marina Marcolin, Benedetta Castiglioni, Alberto Girardi e Carlo Formenton.

“Terre emerse”,

un festival itinerante per riscoprire i Colli Berici. Aperta la campagna di crowdfunding sulla piattaforma ginger

Il progetto è ideato da EQuiStiamo APS e nasce da una esperienza ultradecennale nell’ambito della ricerca territoriale a piedi. per incontrare e coinvolgere le comunità che abitano quest’area e muovere i primi passi per realizzare un ecomuseo digitale, diffuso e partecipato.

In mezzo alla Pianura Padana c’è un’isola ricca di natura e cultura, in parte ancora inesplorata: sono i Colli Berici.

Per esplorare questo territorio nasce “Terre emerse. Festival itinerante sui Colli Berici”, un progetto ideato da EquiStiamo APS, che si propone di realizzare, dal 7 al 10 settembre , un festival itinerante per incontrare e coinvolgere le comunità che abitano quest’area e muovere i primi passi per realizzare un ecomuseo digitale, diffuso e partecipato che ne racconti la storia, le peculiarità e le prospettive future.

E per trasformare questo progetto in realtà,

EQuiStiamo ha lanciato sulla piattaforma ginger.it una campagna di crowdfunding che rimarrà attiva fino al 31 luglio.

Seimila euro l’obiettivo da raggiungere, e una serie di ricompense a tema per chi vorrà contribuire.

EQuiStiamo approda a questo progetto dopo un’esperienza decennale nel campo della ricerca territoriale che, con il nome di Vaghe Stelle, ha percorso a piedi dal 2012 al 2022 tutta la fascia pedemontana vicentina, dai Berici al Monte Grappa.

Ed ora, per il 2023, si propone di ritornare proprio là dove tutto era iniziato, con quella che era stata la prima esplorazione territoriale, guidata da esperti, scienziati, nonchè da due asini.

Proprio “Terre emerse” si era intitolato quel primo viaggio, sulla scorta di una riflessione su come erano i colli Berici circa 40 milioni di anni fa: circondati da un mare tropicale, con tanto di creature acquatiche e barriera corallina.

Oggi, 10 anni dopo, questo scenario diventa un monito, tra cambiamento climatico e innalzamento dei mari.

“Noi però non ci abbattiamo: vogliamo raccogliere questa sfida con fantasia e determinazione – spiega Mirco Corato, presidente di EquiStiamo -.

Immaginare fin d’ora i Colli Berici come fossero un’isola,

e noi come dei naufraghi, ci può aiutare a trovare soluzioni all’insegna della sostenibilità e della resilienza, riscoprendo nel patrimonio di natura e cultura quei tesori nascosti, da indagare, da riscoprire e da godere, che potranno rendere davvero ricco, e non solo in senso materiale, il nostro futuro.

Per questo torneremo sui nostri passi, per misurare il cambiamento e costruire prospettive future. Un passo alla volta”.

“Quello che abbiamo progettato per settembre – continua – sarà un festival itinerante immerso in una geografia umanissima, fatta di storie e narazioni.

Un cammino come gesto poetico e politico, un viaggio dentro e dietro i paesaggi. Sarà una carovana in cammino che attraverserà i Colli Berici animando paesi, borghi e contrade, ricca di proposte culturali costruite con modalità site-specific, cioè legate alle specificità dei luoghi e dei loro abitanti.

Desideriamo condividere con le comunità attraversate, mediante lo scambio, l’empatia e i linguaggi dell’arte, le nostre visioni e le proposte emergenti.

“Terre Emerse’ – prosegue Corato

è anche un progetto sociale finalizzato alla costruzione di reti, con le quali scambiare, confrontarci e fare concretamente delle cose assieme per migliorare la conoscenza, l’attrattività e la qualità di vita di questi nostri territori, bellissimi ma fragili.

Puntiamo a coinvolgere le amministrazioni comunali e gli enti locali, le Pro Loco e le realtà del terzo settore, i produttori agricoli e gli artigianali, gli storici, i cultori locali e gli stekeholders.

Puntiamo a raggiungere e coinvolgere tutte le fasce d’età, in quello che è un progetto che vogliamo caratterizzare per l’aspetto integenerazionale e transgenerazionale”.

Il festival offrirà alle comunità attraversate, e a tutti coloro che vorranno partecipare, una serie di appuntamenti per conoscere, scoprire, approfondire e divertirsi:

una lezione-laboratorio sul disegno e l’illustrazione con Marina Marcolin ;

con ; canti e danze popolari con il Coro Cantailmondo ;

con il ; un mercato contadino con i produttori berici, un l aboratorio artistico ed esperienziale per bambini ; un concerto in cava con la cantautrice Erica Boschiero ;

con i produttori berici, un l ; un con la cantautrice ; un’ installazione collettiva con lo scultore Francesco Rugiero “Sgorbia” ;

con lo scultore ; una lettura del paesaggio con la geografa Benedetta Castiglioni ;

con la geografa ; un Instant Silent Play con Carlo Presotto ;

con ; un’ installazione di Arte Etica con lo scultore Alberto Salvetti ;

di con lo scultore ; uno spettacolo teatrale fanta-demografico con i Fratelli Dalla Via.

Ricca anche la parte di documentazione

del progetto e di ricadute sul territorio: a partire dalla restituzione video a cura di Walter Ronzani, passando per il giornale digitale a cura di VEZ – LIES Laboratorio dell’Inchiesta Economica e Sociale.

Ma soprattutto, la ricerca-azione verso l’ecomuseo digitale, diffuso e partecipato, dei Colli Berici: una formula di gestione culturale “dal basso”, che durante il festival avrà l’opportunità di muovere i primi passi attraverso un convegno tematico con una serie di realtà nazionali e la realizzazione di una roadmap con il corso in Scienze del paesaggio dell’Università di Padova.

“La consapevolezza di chi abita un luogo – conclude Mirco Corato – sta alla base della salvaguardia delle peculiarità uniche e irripetibili di ogni singolo paesaggio. E’ un regalo dalla comunità locale per la comunità locale, che può rivedere i luoghi del quotidiano con occhi nuovi e prendere coscienza dell’eredità e del potenziale del proprio territorio, per tutelarlo e salvaguardarlo, a beneficio delle future generazioni”.

Tutte le info su https://www.ideaginger.it/progetti/terre-emerse-festival-itinerante-sui-colli-berici.html

