Campo Marzo: pregiudicati stranieri denunciati ed espulsi dalla Polizia

Nella giornata di ieri, nell’ambito della quotidiana attività di Polizia disposta dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori finalizzata alla prevenzione della illegalità ed al controllo del territorio, gli Agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti in diverse occasioni nell’area di Campo Marzo.

Nello specifico, è stato necessario effettuare i seguenti interventi:

A., nato in Algeria nel 1997,

è un volto noto alle Forze dell’Ordine vicentine.

Noto in quanto, oltre ad essere irregolarmente presente sul Territorio Nazionale e senza fissa dimora, annovera a proprio carico numerosi precedenti di vario genere e gravità.

Gli Agenti delle “Volanti” lo hanno individuato alle ore 8 circa di ieri mattina mentre in bicicletta tentava di nascondersi per evitare di essere identificato.

Considerato l’atteggiamento alquanto sospetto, L. A. veniva fermato per il controllo dei documenti, dei quali era comunque sprovvisto.

Nonché della bicicletta che aveva con se.

Pertanto, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per una compiuta identificazione ed il relativo fotosegnalamento.

Il soggetto, oltre a non essere in grado di giustificare il possesso della bici che aveva con sé, è stato trovato in possesso anche di una Tessera Sanitaria.

Otre a una tessera Bancoposta ed uno smartphone intestati ad una persona che nella stessa mattinata aveva sporto denuncia di furto, ed al quale sono stati restituiti nell’immediatezza del rinvenimento.

Per tali motivi, dopo la redazione degli atti, L. A. veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Oltre che per il reato di ricettazione anche per l’indebito utilizzo di carte di credito di cui non era titolare.

In considerazione di quanto emerso e dei gravi precedenti a suo carico, pertanto, nei confronti di L. A. – già colpito da un provvedimento di espulsione – il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un ORDINE di ALLONTANAMENTO dal TERRITORIO NAZIONALE.

Con contestuale accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri. In attesa di essere imbarcato coattivamente su un volo diretto nel proprio Paese di Origine.

Y. – un 28enne di nazionalità guineana –

veniva individuato sempre ieri mattina, alle ore 12, dagli Agenti delle “Volanti”, a bordo di una bicicletta marca Trek modello 4300 di colore argento e blu.

Verificate le generalità del soggetto, che è risultato essere regolarmente presente sul Territorio Nazionale, gli veniva chiesto dove avesse acquistato la bicicletta che aveva con sé.

In tale contesto il soggetto non è stato in grado di fornire elementi tali da giustificare il regolare acquisto della bici. Anzi riferiva di averla avuta in regalo un mese prima da un cittadino senegalese di cui non conosceva il nome.

A seguito di tale dichiarazione assai poco verosimile gli Agenti provvedevano a fare accertamenti più approfonditi sulla bicicletta.

Accertamenti che, in effetti, è risultata essere provento di furto avvenuto nello scorso mese di aprile a Vicenza, regolarmente denunciato. C. Y., dopo la redazione degli atti di Polizia Giudiziaria ed essere stato foto-segnalato, veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Il Questore Sartori ha quindi emesso nei suoi confronti un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 23 Giugno 2023