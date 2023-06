Teatro Olimpico di Vicenza: concerto di Ute Lemper

La Milanesina 2023 – Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi – Teatro Olimpico di Vicenza

Il 16 luglio al Teatro Olimpico di Vicenza – Letture e dialogo di Mircea Cărtărescu (Premio De Sanctis Europa 2023) – Bruno Mazzoni (Premio Nazionale per la Traduzione)

Concerto di Ute Lemper

La Milanesina, arriva il 16 luglio al Teatro Olimpico di Vicenza (Piazza Matteotti, 11).

L’appuntamento inizia alle ore 21.00 con letture e dialogo del Premio De Sanctis Europa 2023 Mircea Cărtărescu e il Premio Nazionale per la Traduzione Bruno Mazzoni.

Segue il concerto della cantante e attrice tedesca Ute Lemper intitolato “Time Traveler”, il viaggio attraverso 45 anni di successi della sua vita, raccontati con le storie e le canzoni dai palchi calcati durante il suo percorso creativo.

Ute ci trasporta in un viaggio musicale e poetico attraverso il tempo, passando da Weimar, Berlino, Parigi, Londra, New York e Buenos Aires, toccando luoghi e culture di tutto il mondo. “Time Traveler” è un mosaico che rispecchia la vita di Ute in momenti ed epoche diverse, con memorie, musica e aneddoti.

Oltre ai brani composti da Weill, Piazzolla, Brel, Kan-der, Gershwin, Waits e Alberstein, il programma è arricchito dalle sue composizioni. Ute Lemper ha infatti scritto canzoni ispirandosi ai testi di Bukowski, Neruda e Coelho, per citarne alcuni.

Sul palco Ute Lemper (voce), accompagnata da Vana Gierig (pianoforte). Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ingresso libero su prenotazione

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ute-lemper-mircea-cartarescu-652656411897?aff=ebdsoporgprofile

In collaborazione con Pba e Città di Vicenza.

Teatro Olimpico di Vicenza

Mircea Cărtărescu

Mircea Ca ̆rta ̆rescu è nato a Bucarest nel 1956, è uno scrittore, poeta, saggista, accademico e giornalista romeno. Laureatosi in lettere, ha insegnato Letteratura all’Università di Bucarest di cui è professore emerito. Dopo gli esordi come poeta, si è successivamente affermato come romanziere, influenzato, oltre che dalla ricca tradizione fantastico-mitologica romena, dalla cultura psichedelica.

È stato un autore di spicco della cosiddetta “Blue jeans generation”, corrente sorta negli anni Ottanta all’interno del panorama letterario romeno ed è oggi riconosciuto come uno dei più importanti autori europei contemporanei.

I suoi libri sono tradotti in oltre venti lingue, tra le sue opere pubblicate in italiano ricordiamo: Il poema dell’acquaio, Il Levante, Nostalgia, Travesti, Perché amiamo le donne, Solenoide, la trilogia di Abbacinante e Melancolia.

Bruno Mazzoni

Nato a Napoli, Bruno Mazzoni ha insegnato per vari decenni Letteratura Romena all’Università di Pisa (e ha altresì tenuto corsi in diverse università italiane e straniere).

Membro fondatore dell’Associazione Italiana di Romenistica, è doctor honoris causa dell’Università di Bucarest e di Universitatea de Vest di Timişoara.

Ha pubblicato studi sulla linguistica romena e romanza e saggi sulla poesia moderna e contemporanea, traducendo volumi di versi e di prosa dei maggiori scrittori romeni del Novecento, tra i quali va ricordata la trasposizione in lingua italiana dell’intera opera di Mircea Cărtărescu.

Per la sua attività gli sono stati tra l’altro conferiti dal Presidente della Repubblica Italiana il Premio Nazionale per la Traduzione, da parte del Governo romeno l’onoreficenza di Comandor “al merito”, da parte del Pisabook il Premio alla carriera per la Traduzione.

Ute Lemper

Cantante e attrice tedesca. La sua versatilità l’ha portata a ricoprire ruoli di attrice di teatro e di cinema, di cantante e di ballerina.

È universalmente riconosciuta per le sue interpretazioni delle Canzoni del Cabaret di Berlino, delle opere di Kurt Weill, della chanson française e per le sue performances a Broadway e nel West End di Londra.

Ha calcato i palchi dei teatri più prestigiosi come La Scala, il Théatre de La Ville, il Palau de la Musica di Barcellona, la Sydney Opera House.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Billboard Magazine’s Crossover Artist of the Year; ha recitato per il cinema, la televisione e in numerosi musical, tra cui il celebre Chicago.

Tra i suoi dischi, ricordiamo Ute Lemper sings Kurt Weill, Illusions, All that Jazz/The best of Ute Lemper; tra gli spettacoli, quello del 2014 ispirato a Il manoscritto ritrovato ad Accra di Paulo Coelho, intitolato The 9 Secrets.

Un altro recente progetto è Songs for Eternity, repertorio di canzoni struggenti scritte nei campi di concentramento da musicisti ebrei deportati.

Elisabetta Sgarbi

Dopo 25 anni come editor e Direttore editoriale della casa editrice Bompiani, ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore generale e direttore editoriale.

È Presidente di Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni e Direttore responsabile della rivista “Linus”. Ha ideato, e da 24 anni ne è Direttore artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e Linus – Festival del Fumetto, giunto alla seconda edizione. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti Festival internazionali del Cinema.

Nel 2020 ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia un film sul gruppo musicale Extraliscio, dal titolo Extraliscio – Punk da balera. Il film ha ricevuto il Premio Siae al talento creativo e il Premio FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essais. Il suo film più recente è Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza, realizzato nel 2022, che è stato selezionato per i Nastri d’Argento, presentato al Festival del Cinema di Roma.

Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio È bello perdersi, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. Nel 2022 ha pubblicato insieme a Margutta 86 il singolo È così di Luca Barbarossa e Extraliscio, seguito dall’album di Extraliscio Romantic Robot.

È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte.

È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra.

È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.

Teatro Olimpico di Vicenza

La 24esima edizione de La Milanesiana,

ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dopo l’anteprima ad aprile con Quentin Tarantino in libreria, attraversa dal 22 maggio al 27 luglio ben 23 città italiane in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline.

Un festival di respiro internazionale che promuove il dialogo tra le arti e tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport, fumetto.

Il tema di questa 24esima edizione è RITORNI, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri.

Un tema-mondo per interpretare la cronaca attuale (chi lascia la propria terra sperando di non farci più ritorno, chi parte sognando di tornarci), che abbraccia anche altri nuclei tematici: il rapporto con la natura, quello con l’intelligenza artificiale e quello tra genitori e figli.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli che in onore del nuovo tema l’ha raffigurata avvolta in un uroboro verde, ideale unione tra il tema della Natura e quello del Ritorno.

I Premi de La Milanesiana 2023:

Premio Rosa d’oro della Milanesiana a Abdulrazak Gurnah

Premio SIAE / La Milanesiana a Zerocalcare

Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle / La Milanesiana a Joël Dicker

Premio Omaggio al Maestro / La Milanesiana a Quentin Tarantino e Fatih Akin

La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi, con il Patrocinio del Comune di Milano e con il contributo di Regione Lombardia.

Radio 24 per il primo anno è media partner del festival.

Main Sponsor de La Milanesiana:

A2A, Ealixir, Fondazione Cariplo, Comune di Bormio, Rotary Club Bormio Contea, Comune di Livigno, Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Intesa Sanpaolo, Volvo, ENEL, FNM, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, Grafica Veneta.

Partner de La Milanesiana:

Regione Emilia-Romagna, APT Regione Emilia-Romagna, Almo Collegio Borromeo, Fondazione Banca Popolare di Milano, Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer, Dolce&Gabbana, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo,

La Venaria Reale, Residenze Reali Sabaude Piemonte, Fondazione AEM, MM Spa, Nazione Verde, LCA – Studio Legale, pba, Gerardo Sacco, Corriere della Sera, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Damman Frères, Regas, Step, Albarella SRL, Galleria Vik Milano.

La Milanesiana ringrazia:

Comune di Seregno, Comune di Alessandria, Comune di Sondrio, Comune di Bassano del Grappa, Comune di Bagnacavallo, Comune di Bertinoro, Comune di Longiano, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Cervia, Comune di Gatteo a Mare, Visit Romagna, Comune di Busseto, Comune di Merano, Provincia di Sondrio,

Comune di Vicenza, Comune di Firenze, Anteo, Spazio Teatro No’hma, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Franco Parenti, Teatro Menotti, Teatro Oscar, Camera di Commercio delle Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Musei Civici di Ascoli Piceno, Fondazione Elisabetta Sgarbi, Fondazione Cavallini Sgarbi, Betty Wrong, Libreria di Quartiere, Fondazione Corriere della Sera, Francesca Filauri – Circolo

Cultural-mente Insieme, Fainplast SRL, Piergaetano Marchetti, Broker Insurance Group, Audio Visual Advanced Art S.r.l, Netphilo Publishing, Toffoletto De Luca Tamajo Studio Legale, Studio Volpatti, Attilio Ventura, Salone Internazionale del Libro di Torino, Bookcity Milano, La Feltrinelli, Librerie Mondadori, A+G Design, Galleria Ceribelli, Kinéo, Ornella Bramani, Errestampa, Franciacorta, Banca Popolare di Sondrio, BIM, Pro Valtellina

Onlus, SEV – Società Economica Valtellinese, Lions Clubs International, Assicurazioni Schena – Banca Generali Private, acinque, Alta Valtellina, Bormio Servizi, Parco Nazionale dello Stelvio, Bormio Marketing, Edison S.p.A., Levissima, Rotary Club Milano Precotto San Michele, Cenacolo Artom.

In copertina: Elisabetta Sgarbi_foto di Simona Chioccia

www.lamilanesiana.eu – www.elisabettasgarbi.it

Milano, 22 giugno 2023

Fonte Responsabile Comunicazione La Milanesiana: Riccardo Vitanza