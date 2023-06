SISKA invitati all’Imperium Festival, condivideranno il palco con i KISS

La band è stata formata dal chitarrista Mattia Sisca, che ha suonato come gruppo di supporto per Blaze Bayley (Iron Maiden, anche lui chitarrista solista per il suo tour), Jennifer Batten (Michael Jackson), Dennis Stratton (Iron Maiden), Michael Angelo Batio e molti altri! Ha fatto spettacoli in tutta Europa e Sud America come headliner e band di supporto con Lunar Explosion e artisti internazionali.

Il primo video della band “Sally”, è stato girato per la prima volta da una rock band nel “Cimitero di Staglieno” a Genova (IT). La posizione è un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Nel settembre 2016 Siska inizia il primo tour della band in Brasile con Tim Ripper Owens (Judas Priest, Iced Earth, Malmsteen), suonando spettacoli sold out di successo e conquistando il cuore dei rocker del paese.

In questo tour, Siska ha suonato in luoghi importanti dove band e artisti come: EUROPE, VINCE NEIL (Motley Crue), MEGADETH, SKID ROW, membri dei GUNS N’ ROSES, membri dei KISS, EPICA, Firehouse, Richie Kotzen, Kip Winger, Danger Danger, Angra, Firehouse, Steve Morse, Michael Angelo Batio e molti altri hanno suonato negli ultimi anni.

Nel maggio 2018 i SISKA hanno pubblicato due singoli: “Nothing left to say” e “Waiting now”. Allo stesso tempo i SISKA sono stati scelti dai leggendari SKID ROW per prendere parte al loro United World Rebellion tour attraverso l’Europa.

A luglio 2018 la band parteciperà al Metalhead Meeting ad Arenele Romane, Bucarest e suonerà di fronte a migliaia e migliaia di persone insieme a CHILDREN OF BODOM, SONATA ARCTICA, EPICA, SOULFLY e molti altri.

Il 13 luglio 2018 i SISKA hanno pubblicato il loro primo album “Romantic Dark and Violent” con Big Tuna Records\SONY. CD e vinili sono disponibili nei migliori negozi di musica mondiale.

I SISKA sono stati scelti come special guest

dagli ENUFF Z’NUFF (Frontiers records), storico gruppo hard rock degli anni ’80, che hanno preso parte al loro tour in tutta Europa nel febbraio 2019.

Nel 2019 i SISKA sono stati selezionati dai leggendari WHITESNAKE come unico atto di apertura in Romania per il loro “Flesh and Blood” World Tour, suonando davanti a 8.000 persone.

A luglio 2019 SISKA si esibirà al Metaldays Festival di Tolmin, in Slovenia con Dream Theater, Tarja, Dimmu Borgir, Philip H. Anselmo, Demons & Wizards.

A dicembre 2019 SISKA si è esibita come supporto principale per GEOFF TATE, la leggendaria voce dei Queensrÿche, durante il suo spettacolo in Italia.

A settembre 2022 SISKA ha avuto il piacere di aprire il tour europeo di PRETTY BOY FLOYD.

Nell’ottobre 2022 SISKA si è esibito come supporto principale per ADAM BOMB durante il suo spettacolo in Italia.

Diego Trenti (Voce solista) Vicentino

Mattia Sisca (Chitarre soliste) Vicentino

Marco Fragalà (Chitarre)

Bunny Bertetti (Basso)

Riccardo Fantinel (Batteria)

