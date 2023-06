Rifiuti RAEE: cosa sono e dove smaltirli a Vicenza

I RAEE sono una categoria di rifiuti ben definita, accomunata da precise caratteristiche, rifiuti che possono essere prodotti anche dai cittadini, ma che non sono smaltibili nella semplice differenziata.

In quest’articolo faremo il punto su ciò che è utile sapere a riguardo, soffermandoci in maniera specifica sulla provincia di Vicenza.

Quali sono i rifiuti RAEE?

RAEE è acronimo di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, questa categoria di rifiuti si riferisce dunque ad articoli tecnologici di varia tipologia, anche, anzi soprattutto, di uso comune.

L’elenco di rifiuti rientranti in questa categoria è davvero enorme: frigoriferi, computer, monitor, televisori, forni, lavatrici, sono solo alcuni esempi.

È interessante sottolineare, a questo riguardo, che una normativa del 2018 denominata Open Scope ha ampliato ulteriormente la gamma di rifiuti rientranti in questa categoria.

Sappiamo tutti quanto sia facile acquistare prodotti tecnologici come quelli citati: è sufficiente recarsi in un negozio “tech” o presso la grande distribuzione, oppure far riferimento a un e-commerce dedicato come https://www.5volt.it/ per acquistare direttamente online, ma come bisogna comportarsi quando questi prodotti divengono guasti o semplicemente obsoleti? Andiamo a scoprirlo.

Come vanno smaltiti i RAEE?

Come si è accennato, i rifiuti RAEE non sono conferibili nella raccolta differenziata, di conseguenza è responsabilità del cittadino attenersi a delle procedure specifiche.

È interessante sottolineare, anzitutto, che oggi i principali brand che commerciano elettrodomestici e prodotti tecnologici ritirano gratuitamente i prodotti usati dei loro clienti, provvedendo in maniera autonoma al relativo smaltimento, dunque questa può essere senz’altro un’opportunità.

Se ciò non fosse possibile, magari perché ci si vuol semplicemente liberare di un oggetto vecchio senza acquistarne di nuovi, è necessario effettuare una consegna presso la più vicina isola ecologica.

Che cosa sono le isole ecologiche?

Le isole ecologiche, denominate anche in altri modi quali centri di raccolta, ecocentri e altri ancora, sono delle strutture gestite dalle amministrazioni locali per tramite di società specializzate e che hanno proprio la finalità di prendere in carico i rifiuti non conferibili nella differenziata per avviarli ad un corretto smaltimento, in linea con le normative vigenti.

Le società che gestiscono le isole ecologiche sono le stesse che si occupano dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

È molto importante sottolineare che, per il privato cittadino, la consegna di RAEE presso un’isola ecologica è sempre gratuita, questo deve essere ben chiaro per scoraggiare chi stia pensando di gestire questi rifiuti in modo improprio, o ancora peggio di disperderli in natura.

Un gesto come questo, oltre ad essere incivile, sarebbe anche privo di senso, proprio perché comunque il cittadino non dovrà farsi carico di alcuna spesa.

Quali sono le isole ecologiche a Vicenza?

Chiarito cosa sono i RAEE e quali sono le strutture a cui far riferimento per il loro smaltimento, focalizziamoci sulla provincia di Vicenza.

A Vicenza la società che si occupa della gestione dei rifiuti urbani è AGSM AIM S.p.A., di conseguenza è possibile far riferimento al relativo sito Internet ufficiale per reperire tutte le informazioni del caso.

È utile sottolineare, ad ogni modo, che a Vicenza sono operative 4 isole ecologiche, denominate Riciclerie: Ricicleria Nord, Ricicleria Ovest, Ricicleria Sud e Ricicleria San Pio X.

Sul sito ufficiale della società citata è possibile reperire informazioni aggiornate sulle tipologie di rifiuti conferibili, gli orari di apertura e quant’altro possa riguardare l’utenza.