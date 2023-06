Raccolti dall’Inner Wheel Club Schio Thiene 4mila euro per il Progetto Movimento Creativo

E’ stata consegnata al Progetto Movimento Creativo la somma di 4.000,00 euro raccolti da Inner Wheel Club Schio Thiene e Rotary Club Schio Thiene. Raccolti in occasione dello spettacolo di beneficenza Danza per la danza, andato in scena al Teatro Comunale. A cura di Backstage Centro Formazione Danza, Corpo di Ballo di Francesca Prandina e Laura Quadrelli. Svoltosi sabato 18 marzo 2023 in un evento patrocinato dalla Città di Thiene.

Il principale obiettivo del Progetto Movimento Creativo

Il Progetto Movimento Creativo ha come principale obiettivo quello di sviluppare approcci inclusivi alla danza attraverso la creazione di nuovi programmi, fruibili a tutti i ragazzi che lo desiderano, approfondendo la dimensione sociale della danza.

Nel corso delle attività proposte i ragazzi possono acquisire maggiore flessibilità, forza, mobilità articolare e coordinazione, necessarie alla prevenzione di eventuali infortuni, possono sviluppare più consapevolezza e sicurezza, utilizzando la danza come libera espressione corporea e crescere in relazioni sociali.

Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi con disabilità ed è organizzato da Emma Mariutto assieme ad ArteDanza Lucy Briaschi.

«Il Progetto Movimento Creativo avvicina il mondo della disabilità alla danza, superando barriere e stereotipi – dichiara l’assessora alle Politiche Sociali, Anna Maria Savio -. Ringrazio l’Inner Wheel Club Schio Thiene e il Rotary Club Schio Thiene che, con squisita sensibilità e grande generosità, ancora una volta rispondono alle richieste di sostegno per portare incoraggiamento e un contributo concreto laddove c’è bisogno di solidarietà e promozione».

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa