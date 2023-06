Montecchio Maggiore: calendario eventi da venerdì 23 giugno a domenica 2 luglio

SABATO 24 GIUGNO

• ore 17.30 – AbilitanteSocialFest: IMMAGINABILI RISORSE al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto DUO PICAFLOR al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – PalcoLibero_Danza: TRIBUTE A LUCIANO PAVAROTTI al Castello di Romeo

• ore 21.00 – E…state con la Biblioteca: T.I.C. in NOVECENTO di A. Baricco al Giardino della Biblioteca

DOMENICA 25 GIGUNO

• ore 21.00 – PalcoLibero_Danza: DANZA AL CASTELLO, rassegna di scuole e gruppi di danza al Castello di Romeo

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: SNAPLAND al Parco di Via Volta