Madame: mancano pochi giorni all’inizio del tour estivo

Dopo aver annunciato il suo primo Live in un palasport il 21 ottobre 2023 al mediolanum Forum di Milano

all’anagrafe Francesca Calearo, nasce a Vicenza il 16 gennaio 2002 è pronta a portare la sua musica nel tour estivo che la vedrà sui palchi più suggestivi della penisola.

AL VIA LA TOURNÉE DA SABATO 24 GIUGNO

Dal 24 giugno fino a fine agosto porterà la sua nuova musica e i maggiori successi, che l’hanno resa l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify), sui palchi più suggestivi della penisola.

Insieme a lei durante la tournée estiva ci sarà la band che l’ha accompagnata nel suo primo tour nei club, per uno show che alternerà momenti più intimi ad altri più energici: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).

Di seguito il calendario dei live in continuo aggiornamento:

24 giugno – BUSCA (CN) – Suoni Dal Monviso – Colle di Valmala (ore 15:00)

7 luglio – BERGAMO – Lazzaretto Bergamo Estate 2023

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

12 luglio – LUGANO – Piazza Luini

15 luglio – CHIETI – La Civitella

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

19 luglio – PARMA – Parco Ducale

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival – Piazza Trento Trieste

22 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune – Anfiteatro Fonte Mazzola

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

26 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Parco Ragazzi del ’99

28 luglio – UDINE – Castello

29 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero

13 agosto – OLBIA – Red Valley Festival – Olbia Arena

19 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights Festival – Parco Centrale

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

22 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

27 agosto – TARANTO – Rotonda del Lungomare

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

30 agosto – TODI (PG) – Piazza del Popolo

Dopo aver pubblicato il suo nuovo album “L’amore”,

Madame ha annunciato un importante evento che la vedrà come protagonista in autunno: il suo primo live in un palasport, il 21 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (MI).

I biglietti per le date estive e per il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI), prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, sono già su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali.

“L’amore” (https://sugarmusic.lnk.to/MadameLAMORE; Sugar) è il suo secondo disco in studio (certificato oro), uscito il 31 marzo e che ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI.

Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L’amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l’aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere.

Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa.

“Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni” racconta l’artista.

è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione.

Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 38 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.

Il suo ultimo album “L’amore”, certificato oro, include la hit multiplatino “Il bene nel male”, presentata a Sanremo 2023 e il nuovo singolo “Aranciata”, uscito venerdì 9 giugno.

Milano, 22 giugno 2023

