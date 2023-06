Loggia del Capitaniato Vicenza, la mostra: “Il mio inferno. Dante profeta di speranza”

Fino al 25 giugno l’esposizione “Il mio inferno. Dante profeta di speranza” della Fondazione San Gaetano è impegnata nei servizi per le dipendenze e il disagio minorile

È stata inaugurata oggi nella Loggia del Capitaniato la mostra con illustrazioni e testi “Il mio inferno. Dante profeta di speranza”, realizzata dalla Fondazione di partecipazione San Gaetano Onlus nell’ambito del progetto “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, promosso all’interno del programma di Servizio civile.

La Fondazione è una realtà educativo-riabilitativa che opera nel sistema regionale integrato dei servizi alla persona nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione di persone con problemi di dipendenza e del disagio minorile.

“La mostra propone alcuni dei canti della Divina Commedia in un percorso che segue metaforicamente quello attraversato dalle persone prese in carico dalla Fondazione – ha affermato l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. È un piacere ospitare un’iniziativa come questa, capace di mettere al centro la persona, con un alto valore in termini culturali e di sensibilizzazione. A nome dell’amministrazione ringrazio i molteplici attori coinvolti nel progetto. Fare rete nel territorio è infatti fondamentale per far si che la comunità intera si prenda carico delle fragilità e per porre l’evidenza sulle difficoltà che possono toccare tutti noi”.

La mostra, che nasce in collaborazione con l’associazione Rivela di Verona. E sarà visibile fino al 25 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Anche con visite guidate gratuite a cura dei volontari del servizio civile della Fondazione.

Con le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto e i testi di Franco Nembrini, l’esposizione ripropone le tappe del profondo cambiamento umano descritto dal Poeta, metaforicamente collegate ai programmi terapeutici della Fondazione: da “il mio inferno”, ovvero il dramma vissuto dalle persone che si rivolgono alla Fondazione, fino al “riveder le stelle” grazie alla richiesta di aiuto e alla conquista di una vita migliore.

Per maggiori informazioni: https://www.fondazionesangaetano.it/il-mio-inferno/

