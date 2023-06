Imperiale Racing a Monza per confermarsi nel Campionato Italiano GT Sprint 2023

Dopo il grande inizio di Misano, Imperiale Racing riaccende i motori delle sue Lamborghini Huracàn GT3 Evo #54 e #16, impegnate il prossimo weekend all’Autodromo Nazionale di Monza per il secondo appuntamento del Campionato Italiano Grant Turismo Sprint.

Dopo il quarto posto di gara uno e il podio colto nella gara due di Misano, valsi il terzo posto della classifica, da Dmitri Gvazava (KGZ) e Philippe Denes (USA), l’equipaggio #54 tenterà l’assalto alle posizioni più alte della classifica della PRO-AM.

Massimo Ciglia (ITA) e Giuseppe Fasciolo (ITA), che a Misano hanno conquistato due vittorie nelle prime due gare, difenderanno invece la leadership in classifica AM, al volante della #16, per confermarsi nel secondo weekend stagionale.

Monza rappresenta una parte importante della storia

del motorsport italiano. Soprannominato “Il tempio della velocità”, il circuito monzese è uno dei più veloci al mondo. Dopo il lungo rettifilo iniziale i piloti affrontano la staccata della Prima Variante per poi dirigersi verso Curva Grande.

Lì arriva la seconda grande opportunità di sorpasso alla Variante della Roggia.

La sequenza delle due curve di Lesmo, particolarmente scivolose, introduce alla piega del Serraglio e quindi alla tecnica Variante Ascari.

Dopo la velocissima Parabolica-Michele Alboreto si torna sul rettifilo iniziale. Questi leggendari 5.793 metri ospitano anche la tappa italiana della Formula 1 e del Mondiale Endurance FIA WEC.

Imperiale Racing – Luca Del Grosso (Team Manager):

“Siamo tutti pronti per l’appuntamento di Monza, una pista sempre estremamente affascinante nonostante solleciti i freni e il motore molto più di altri circuiti. Il team e gli equipaggi non vedono l’ora di cominciare: a Monza vogliamo fare bene, anche a fronte dei test positivi di fine maggio.

Domani cominceremo con le sessioni di simulatore per tutti i piloti, per presentarci venerdì con la massima concentrazione. Tutti insieme spingeremo per conquistare quanti più punti possibile”.

Programma weekend

Venerdì 23 giugno > Prove Libere 11:05; Prove Libere 15:30

Sabato 24 giugno > Qualifiche 10:10; Gara 1 ore 16:45

Domenica 25 giugno > Gara 2 15:20

Dove vedere la gara

ACI Sport TV (Canale 228 SKY)

facebook.com/cigranturismo

www.acisport.it/CIGT

www.motorsport.tv

facebook.com/imperialeracingofficial

facebook.com/acisporttv

Classifica Piloti PRO-AM | Round 1 di 4

1. Nurmi-Castro pt. 32

2. Sandrucci-Kelstrup pt. 32

3. Gvazava-Denes pt. 27

4. Gnos-Greco pt. 23

5. Mazzola-Coluccio pt. 18

Classifica Piloti AM | Round 1 di 4

1. Ciglia-Fascicolo pt. 40

2. Magnoni-Bodellini pt. 30

Calendario 2023

Round 1: Misano 5-7 maggio

Round 2: Monza 23-25 giugno

Round 3: Mugello 29 settembre-1 ottobre

Round 4: Imola 27-29 ottobre

22.06.2023 –

Fonte Imperiale Racing