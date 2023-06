Gioco dal vivo in poltrona

La peculiarità dei giochi live nei casinò in rete consiste nel potersi mettere alla prova in tempo reale, non solamente contro un banco virtuale, bensì con presenza di un mazziere in carne e ossa che conduce le azioni di ciascuna partita. Ogni sua mossa è visibile dal proprio dispositivo preferito, anche comodamente seduti a casa propria, pur con la sensazione di trovarsi davvero all’interno di un casinò.

Tecnologia al servizio dell’utente

Chi non ha mai provato il casinò live potrebbe pensare a qualcosa di poco chiaro e poco affidabile, magari con presenza di video registrati in precedenza e poi trasmessi generando l’illusione della contemporaneità. La realtà invece rassicura e conferma: entrare nelle sale live significa giocare sul serio in diretta, con l’ausilio di croupier che compiono movimenti visibili con chiarezza nel medesimo istante, o al limite con un brevissimo ritardo (nell’ordine dei 2 o 3 secondi) dovuto al tempo di trasferimento delle informazioni video tramite la connessione web.

Se comunque si hanno ancora dubbi, è sufficiente rendersi conto di come sia possibile interagire con il mazziere, scegliendo un nickname prima di iniziare la sessione e scrivendo poi messaggi in chat che l’operatore stesso vede e legge durante il gioco, chiacchierando con l’utente tra un’estrazione delle carte e l’altra. Tutto avviene tramite collegamento con studi adibiti e organizzati, in cui, attraverso le riprese svolte con telecamere HD da molteplici angolazioni, si può talvolta notare vari tavoli ravvicinati, ognuno adibito a uno specifico titolo.

Dal catalogo di operatori del settore di prima fascia, ad esempio la proposta di casinò live su Betfair, si aprono una serie di opzioni ludiche diversificate riguardo alle regole, ma tutte contraddistinte da punti fermi: ottima qualità del segnale video, ritmo sostenuto, simpatia e gentilezza del personale addetto, schermata in cui rintracciare facilmente saldo disponibile, entità delle fiche, puntate in corso, tempo a disposizione per scommettere, eventuali vincite, andamento aggiornato di ogni partita e riepilogo dei risultati.

I giochi sono inoltre utilizzabili su pressoché tutti i principali dispositivi fissi e mobili, senza necessità di scaricare software particolari e con collegamenti alla sala prescelta che si completano in pochi attimi.

Sale con più giocatori

Una delle ulteriori caratteristiche che rende ad esempio i tavoli di blackjack live molto vicini a un contesto terrestre è la simultaneità d’utilizzo da parte di diversi giocatori. La maggioranza delle sale offre un numero determinato di posti; in caso siano tutti occupati, bisogna aspettare che uno di essi si liberi, oppure, in alcuni casinò, scommettere per via indiretta, ovvero puntare sull’esito della mano di un giocatore in quel momento seduto virtualmente al tavolo (le cosiddette Bet Behind).

I nomi degli altri utenti sono visualizzati tramite il nick scelto da ognuno di loro. Si può vedere cosa accade alle rispettive partite, se sballano o meno, e cosa scrivono in chat, magari anche rispondendo e interagendo, mentre il croupier a sua volta legge e commenta. Tutto avviene a distanza, mantenendo intatta la propria privacy e non mostrando il proprio volto, ma l’attività è piacevole, dinamica, non certo fredda né asettica.