Calcio, le squadre L. R. Vicenza Under 16 e 17 ricevute da sindaco e assessore allo sport

Il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore delegato allo sport Leone Zilio hanno ricevuto questa mattina le squadre i calcio L.R. Vicenza Under 16 e Under 17 per complimentarsi dei risultati raggiunti.

Con gli atleti c’erano anche i tecnici, gli allenatori e Rinaldo Sagramola, amministratore delegato di L.R. Vicenza.

La squadra Under 17 ha vinto il campionato di serie C aggiudicandosi lo scudetto, l’Under 16 si è classificata seconda nel campionato di serie C.

Fonte Comune di Vicenza

Calcio – Under 17 Serie C, il Vicenza è campione d’Italia

Campionati Giovanili

Il Vicenza ha conquistato lo scudetto Under 17 Serie C. I ragazzi allenati da Luca Rigoni hanno vinto il titolo battendo 1-0 l’Albinoleffe di Omar Barzaghi con un gol di Zorzi sul finire della prima frazione di gioco.

Il Vicenza così ha festeggiato il suo primo titolo italiano nella storia del club.

“Sono stato fortunato perché, dal 10 agosto, ho avuto questo gruppo, che mi ha dato grandi soddisfazioni – le parole di Rigoni, al suo primo anno da allenatore dopo una lunghissima carriera da calciatore -.

Da giocatore ero meno in ansia, da allenatore cambiano un po’ le cose. Stasera, però, ero tranquillissimo perché vedevo i ragazzi pronti. Sono contentissimo e ringrazio il presidente Stefano Rosso e il responsabile del settore giovanile, Michele Nicolin, per l’opportunità che mi hanno dato. Vincere lo scudetto al mio primo anno da allenatore è incredibile. Ringrazio i ragazzi e tutto il mio staff, che sono stati eccezionali”.