Apindustria: “Girls&Science”, al via la summer edition

A partire dal 3 luglio Apindustria Confimi Vicenza, in partnership con l’ITS Academy Meccatronico Veneto, organizza un ciclo di laboratori rivolti alle studentesse delle scuole superiori di II grado con un particolare interesse per le discipline scientifiche – “Girls&Science”: al via la summer edition

In estate le scuole sono chiuse,

ma la passione per la scienza rimane, con più tempo per approfondire i propri interessi: ecco allora la summer edition di “Girls&Science”, il progetto promosso da Apindustria Confimi Vicenza in partnership con l’ITS Academy Meccatronico Veneto per avvicinare i giovanissimi, e in particolare le ragazze, alle materie e alle professioni tecniche e scientifiche.

Il programma prevede 5 laboratori didattici rivolti alle studentesse delle scuole superiori di II grado con interesse per le discipline scientifiche e desiderose di scoprire i diversi ambiti tematici e i percorsi professionali che potrebbero sviluppare attraverso la loro passione per la scienza.

Si comincia il 3 luglio

con una giornata di Introduzione all’Astronomia, mentre il 6 luglio sarà possibile vivere una giornata come Apprendista Archeologo, quindi il 10 luglio spazio a Robotica e Coding; gli ultimi due incontri sono in programma il 13 e 17 luglio, rispettivamente con “Matematica… che passione!” e “Nutrizionista per un giorno”.

Tutti gli incontri si terranno presso la sede di Apindustria Confimi Vicenza, in Galleria F. Crispi.

«Lanciato nel 2021 – ricorda Mariano Rigotto,

presidente di Apindustria Confimi Vicenza – ad oggi il progetto “Girls&Science” ha saputo coinvolgere diverse centinaia di partecipanti tra gli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, rivolgendosi prevalentemente alle studentesse, ma non solo.

La necessità di avvicinare i nostri giovani alle materie STEM è un tema generale, anche se più sentito per quanto riguarda le studentesse, per la necessità di superare un gap che è solo culturale, non certo in termini di capacità.

Forti del successo riscosso dalle attività organizzate durante l’anno scolastico, abbiamo pensato di riproporre un ciclo di appuntamenti estivi, periodo in cui c’è più tempo per dedicarsi ai propri interessi: uno spazio che può e deve essere riempito anche con contenuti formativi».

L’iscrizione ai laboratori di “Girls&Science – Summer Edition” è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e può essere fatta direttamente online tramite il sito del progetto, www.girlsandscience.it

