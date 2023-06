Summer School: a lezione di robotica per giovani tra i 16 e 30 anni

Summer School: a lezione di robotica con il Digital Innovation Lab di Confartigianato

L’iniziativa è dedicata ai giovani tra i 16 e 30 anni (iscrizioni entro il 30 giugno)

Una summer school per acquisire maggiori competenze sull’uso e la programmazione robotica 4.0. È quanto propone il Digital Innovation Hub ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni. C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi al percorso di tre giorni “Workshop e.DO. base – Learning Center – Summer School”. Percorso che permetterà loro di scoprire quali sono le competenze che si possono sviluppare dall’apprendimento della robotica. Ma anche quali utilità avranno per il proprio futuro lavorativo.

Ragazzi e ragazze potranno quindi mettersi alla prova durante un percorso che enfatizza pratica e progettualità, acquisendo anche competenze trasversali a qualsiasi professione tecnica.

Per ogni giornata verrà affrontata la robotica da più direzioni: inizialmente, verrà progettata una linea di produzione, e poi programmata tramite Blockly, un semplice linguaggio di programmazione visuale.

Il progetto

Infine, il progetto verrà tradotto in codice Python e provato. Per le lezioni saranno utilizzati quattro robot educativi e.DO e un cobot (robot collaborativo) Racer5, forniti da COMAU (azienda leader nella robotica). Si tratta di robot che, grazie alla strumentazione complementare (unità di controllo, terminali di programmazione, strumenti complementari per varie esercitazioni), permettono di formarsi e prendere dimestichezza con veri e propri robot industriali, compensando il divario tra formazione teorica e mondo del lavoro.



Il corso inoltre mira a rafforzare le capacità del lavoro di gruppo, prototipazione e analisi che saranno skills essenziali per qualsiasi progetto tecnico in ambito accademico o professionale. Il workshop si terrà il 10, 11 e 12 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, presso la sede del DIH Vicenza (4° piano di via Enrico Fermi 134).



Info e iscrizioni nel sito di Confartigianato: www.confartigianatovicenza.it

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 21 giugno 2023