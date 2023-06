Il pilota trevigiano supportato da Visintin e Rally Team si prepara ad affrontare un’impegnativa trasferta in Germania. – Omar Modolo pronto al debutto europeo

Sarà in gara alla guida del Casmat XC FIA CrossCar

Dopo il convincente test svoltosi in occasione della gara a Vighizzolo d’Este un paio di settimane or sono, per Omar Modolo è alle porte il primo impegno continentale.

Impegno che lo vedrà in gara nell’European Autocross Championship.

Palcoscenico della nuova prestigiosa esperienza sarà la Matschenberg Offroad Arena nella località tedesca di Cunewalde, ad un passo dai confini con Polonia e Repubblica Ceca.

Nel blasonato circuito tedesco operativo da più di quarant’anni, tra sabato 24 e domenica 25 giugno si correrà la seconda delle sette gare che compongono il mosaico del Campionato Europeo e saranno ben trentatré i piloti iscritti, proponendo il meglio del settore.

Tra questi anche il promettente pilota trevigiano Omar Modolo.

Pportacolori del Rally Team e supportato da Luciano Visintin, che ritroverà il volante del Casmat XC FIA CrossCar.

“Sono pronto per questa nuova esperienza

in campo internazionale – dichiara Omar Modolo – e consapevole che mi troverò a duellare con piloti di notevole caratura ed esperienza.

La gara di Vighizzolo d’Este d’inizio mese ha dato buoni riscontri ed indicazioni per le regolazioni del mezzo e parto con l’obiettivo di riuscire a classificarmi nei primi dieci.

Traguardo ambizioso ma che col giusto passo in gara penso sia nelle mie possibilità.

Ringrazio fin d’ora Luciano Visintin per il supporto fornito e la scuderia Rally Team, oltre ai miei sostenitori che spero vivamente di gratificare con un buon risultato”.

La Matschenberg Offroad Arena è una delle piste più impegnative d’Europa e si sviluppa su una lunghezza di 820 metri.

Da oltre vent’anni ospita una delle tappe della Serie Continentale, tra i tanti eventi in programma nella stagione.

Motta di Livenza (TV), 21 giugno 2023

